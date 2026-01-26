Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Pemain Top yang Ramaikan Bursa Transfer Super League Paruh Musim 2025-2026, Nomor 1 Eks Timnas Prancis!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |19:17 WIB
3 Pemain Top yang Ramaikan Bursa Transfer Super League Paruh Musim 2025-2026, Nomor 1 Eks Timnas Prancis!
Berikut tiga pemain top yang ramaikan bursa transfer Super League paruh musim 2025-2026 termasuk Alaeddine Ajaraie (Foto: Persija Jakarta)
BERIKUT tiga pemain top yang ramaikan bursa transfer Super League paruh musim 2025-2026. Salah satunya adalah eks Timnas Prancis Layvin Kurzawa!

Bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026 dibuka pada 10 Januari dan akan ditutup 6 Februari. Klub-klub langsung bergerak untuk menambal skuadnya yang dinilai masih kurang.

Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)

Sejauh ini, sudah ada tiga nama pemain top yang ikut meramaikan bursa transfer Super League di paruh musim. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

3 Pemain Top yang Ramaikan Bursa Transfer Super League Paruh Musim 2025-2026

1. Layvin Kurzawa

Layvin Kurzawa. (Foto: Laman resmi Persib)

Pemain satu ini baru resmi bergabung dengan Persib Bandung pada Minggu 25 Januari 2026. Kurzawa sayangnya hanya diikat dengan kontrak jangka pendek yakni sampai akhir musim.

Pesepakbola berusia 33 tahun ini punya rekam jejak cukup mentereng. Betapa tidak, Kurzawa pernah memperkuat Paris Saint-Germain (PSG) di Prancis, Fulham di Inggris, dan Boavista di Portugal.

Tapi, eks Timnas Prancis ini sudah tidak merumput selama satu tahun penuh. Patut dinanti seperti apa kinerjanya bersama Persib di paruh kedua.

 

Halaman:
1 2
      
