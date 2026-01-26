Adu Gaji Shayne Pattynama di Buriram United dengan Persija Jakarta, bak Bumi dan Langit?

ADU gaji Shayne Pattynama di Buriram United dengan Persija Jakarta menarik untuk diulas. Akankah jumlahnya bak bumi dan langit?

Shayne Pattynama mengejutkan penggemar Timnas Indonesia. Pasalnya, ia memutuskan pindah dari Buriram United ke Persija Jakarta pada Jumat 24 Januari 2026 malam WIB.

Shayne Pattynama (Foto: Instagram/@buriramunitedofficial)

Pesepakbola kelahiran Lelystad, Belanda, itu meninggalkan Buriram yang notabene adalah klub papan atas di Liga Thailand. Di Persija, Shayne diikat dengan kontrak selama 2,5 musim.

1. Gaji Shayne Pattynama di Buriram United

Lalu, berapa gaji Shayne Pattynama di Buriram United? Menurut laporan Salary Sport, pemain berusia 27 tahun itu mendapat bayaran 3.600 poundsterling (setara Rp82,4 juta) per pekan!

Dalam sebulan, Shyane digaji 14.400 poundsterling atau setara Rp329,5 juta. Sebab, ia punya kontrak bernilai 187.200 poundsterling (setara Rp4,2 miliar) per tahun.

Angka itu setara dengan bayaran Theerathon Bunmathan. Namun, gaji Shayne lebih tinggi ketimbang sejumlah bintang Timnas Thailand seperti Pansa Hemviboon hingga Suphanat Mueanta.