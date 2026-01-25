Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Cerita di Balik Transfer Kilat Shayne Pattynama ke Persija Jakarta

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |14:43 WIB
Cerita di Balik Transfer Kilat Shayne Pattynama ke Persija Jakarta
Pemain Persija Jakarta, Shayne Pattynama. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA - Persija Jakarta sukses mengamankan jasa bek kiri Timnas Indonesia, Shayne Pattynama, pada bursa transfer paruh kedua Super League 2025-2026. Pemain naturalisasi tersebut akhirnya buka suara mengenai kronologi kepindahannya ke klub kebanggaan ibu kota yang dikenal dengan julukan Macan Kemayoran tersebut.

Persija Jakarta resmi memperkenalkan Shayne sebagai rekrutan anyarnya pada Jumat 23 Januari 2026 lalu. Macan Kemayoran menggaet pemain berlabel Timnas Indonesia tersebut dari klub Thailand, Buriram United, dengan ikatan kontrak selama 2,5 tahun disertai opsi perpanjangan.

Setelah resmi diperkenalkan, Shayne mengungkapkan proses kepindahannya ke Persija Jakarta berlangsung cukup cepat. Dia mengaku sebelumnya sudah mendengar rumor bahwa Macan Kemayoran ingin memakai jasanya, sehingga ketika tawaran resmi akhirnya tiba, ia tidak ragu untuk memberikan respons positif.

1. Proses Kilat Menuju Ibu Kota

“Prosesnya terbilang cepat, saya sudah mendengarnya sebelum tawaran resmi itu datang. Saya sempat mendengar Persija tertarik dan akan mengirimkan tawaran, jadi saya bilang oke,” ungkap Shayne, dikutip dari kanal YouTube Persija Jakarta, Minggu (25/1/2026).

Shayne Pattynama berpose di SUGBK dengan seragam Persija Jakarta
Shayne Pattynama berpose di SUGBK dengan seragam Persija Jakarta

“Rasanya semua terjadi sangat cepat karena saya juga menginginkan hal ini. Saya langsung bilang setuju dan sangat tertarik dengan tawaran ini,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/49/3197443/simak_link_live_streaming_persib_bandung_vs_psbs_biak_di_super_league_2025_2026_di_akhir_artikel-DTmA_large.jpg
Link Live Streaming Persib Bandung vs PSBS Biak di Super League 2025-2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/49/3197431/jordi_amat_girang_shayne_pattynama_resmi_gabung_persija_jakarta-ft9m_large.jpg
Jordi Amat Girang Shayne Pattynama Gabung Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/49/3197407/psbs_biak_sesumbar_bakal_memberikan_kejutan_untuk_persib_bandung-xYEb_large.jpg
PSBS Biak Sesumbar Bakal Beri Kejutan ke Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/49/3197399/persib_bandung_berencana_memperkenalkan_pemain_baru_kelar_laga_melawan_psbs_biak-6V4n_large.jpg
Persib Bandung Kenalkan Pemain Baru Kelar Laga Lawan PSBS Biak, Hanya Layvin Kurzawa?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/25/50/1669645/first-fight-volume-2-hadirkan-19-partai-syarat-gengsi-ooz.webp
Ajang Olahraga Tarung First Fight Volume 2: Hadirkan 19 Duel Syarat Gengsi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/13/john_herdman_1.jpg
Respons John Herdman soal Pemain Keturunan Serbu Super League
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement