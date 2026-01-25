Cerita di Balik Transfer Kilat Shayne Pattynama ke Persija Jakarta

JAKARTA - Persija Jakarta sukses mengamankan jasa bek kiri Timnas Indonesia, Shayne Pattynama, pada bursa transfer paruh kedua Super League 2025-2026. Pemain naturalisasi tersebut akhirnya buka suara mengenai kronologi kepindahannya ke klub kebanggaan ibu kota yang dikenal dengan julukan Macan Kemayoran tersebut.

Persija Jakarta resmi memperkenalkan Shayne sebagai rekrutan anyarnya pada Jumat 23 Januari 2026 lalu. Macan Kemayoran menggaet pemain berlabel Timnas Indonesia tersebut dari klub Thailand, Buriram United, dengan ikatan kontrak selama 2,5 tahun disertai opsi perpanjangan.

Setelah resmi diperkenalkan, Shayne mengungkapkan proses kepindahannya ke Persija Jakarta berlangsung cukup cepat. Dia mengaku sebelumnya sudah mendengar rumor bahwa Macan Kemayoran ingin memakai jasanya, sehingga ketika tawaran resmi akhirnya tiba, ia tidak ragu untuk memberikan respons positif.

1. Proses Kilat Menuju Ibu Kota

“Prosesnya terbilang cepat, saya sudah mendengarnya sebelum tawaran resmi itu datang. Saya sempat mendengar Persija tertarik dan akan mengirimkan tawaran, jadi saya bilang oke,” ungkap Shayne, dikutip dari kanal YouTube Persija Jakarta, Minggu (25/1/2026).

Shayne Pattynama berpose di SUGBK dengan seragam Persija Jakarta

“Rasanya semua terjadi sangat cepat karena saya juga menginginkan hal ini. Saya langsung bilang setuju dan sangat tertarik dengan tawaran ini,” tambahnya.