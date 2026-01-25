Pantang Anggap Remeh, Bojan Hodak Minta Persib Bandung Waspadai PSBS Biak

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tidak mau menganggap remeh PSBS Biak meski lawan ada di papan bawah klasemen Super League 2025-2026. Apalagi, mereka baru saja meraih kemenangan telak!

Duel Persib Bandung vs PSBS Biak merupakan matchday 18 Super League 2025-2026. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (25/1/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Persiapan Baik

Hodak mengaku sudah mempersiapkan timnya dengan baik. Ia tidak mau menganggap remeh Badai Pasifik sekali pun saat ini lawan menempati posisi 15 di klasemen Super League 2025-2026.

“Biak merupakan tim peringkat empat terbawah, tapi mereka bisa menjadi sangat berbahaya, karena bisa mengalahkan Bhayangkara FC 4-1 pekan lalu,” ujar Hodak di Stadion GBLA, dikutip Minggu (25/1/2026).

“Jadi jika kami tidak bermain seratus persen, mereka akan menjadi tim yang sangat berbahaya. Saya harap, kami tetap fokus dan mendapatkan hasil yang positif,” sambung pria asal Kroasia itu.

2. Laga Sulit

Hodak menyayangkan absennya Eliano Reijnders karena akumulasi kartu kuning. Ia berharap Persib bisa tampil maksimal di laga nanti demi mengamankan tiga poin agar kembali ke puncak klasemen.

“(Andrew) Jung dan Ramon (Tanque) sudah berlatih dan menyelesaikan semua sesi latihan. Jadi mereka memiliki kesempatan untuk bermain,” kata Hodak.