Marc Klok Doakan Shayne Pattynama Sukses di Persija Jakarta: Tapi Jangan Juara!

Marc Klok mendoakan yang terbaik untuk Shayne Pattynama bersama Persija Jakarta (Foto: Instagram/@persija)

KAPTEN Persib Bandung, Marc Klok, mendoakan yang terbaik untuk Shayne Pattynama bersama Persija Jakarta. Setengah bercanda, ia berharap sang rekan setim di Timnas Indonesia tidak jadi juara Super League 2025-2026.

Pattynama resmi didatangkan oleh Persija. Pemain berusia 27 tahun itu bergabung dengan kontrak selama dua tahun usai dilepas oleh Buriram United pada Jumat 23 Januari 2026.

1. Naik Level

Klok menyambut baik kehadiran Pattynama untuk bermain di Liga Indonesia. Apalagi, sudah cukup banyak pemain naturalisasi yang sebelumnya bermain di luar negeri, kini merumput di Super League.

Rafael Struick di Dewa United, Jordi Amat di Persija, serta Jens Raven ke Bali United, adalah contohnya. Persib pun mendatangkan Eliano Reijnders dan Thom Haye.

“Sekarang kita lihat trennya ada banyak pemain datang ke Indonesia. Kami kini bisa lebih naik dan juga untuk mereka kembali ke daerah mereka juga, ke negara mereka sendiri,” ujar Klok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Sabtu (24/1/2026).

“Ini jadi langkah maju untuk meningkatkan level, untuk meningkatkan Liga,” sambung pemain berusia 32 tahun itu.