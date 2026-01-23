Layvin Kurzawa Ngobrol Bareng Bojan Hodak, Umuh Muchtar: Dia Sudah di Bandung, Nanti Pelatih yang Umumkan

Layvin Kurzawa diresmikan sebagai pemain Persib Bandung alhir pekan ini. (Foto: Instagram/@kurzawa)

MANAJER Persib Bandung Umuh Muchtar buka-bukaan bahwa rekrutan anyar timnya adalah Layvin Kurzawa. Bahkan mantan pemain Paris Saint-Germain (PSG) itu sudah berada di Bandung.

Meski demikian, Umuh Muchtar tidak mengetahui pemain tersebut langsung mengikuti latihan bersama tim atau harus menyelesaikan proses administrasi di Graha Persib.

“Mungkin ke lapang atau ke Graha ini saya belum tahu. Tapi, sudah di Bandung,” kata Umuh Muchtar saat dihubungi, Jumat (23/1/2026).

1. Layvin Kurzawa Sudah Jalani Tes Medis

Umuh Muchtar yang juga Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) ini juga menyatakan Layvin Kurzawa sudah menjalani serangkaian tes medis sebelum diputuskan untuk direkrut.

“Tapi, nanti bagaimana hasilnya (tes medis) nanti pelatih yang menyampaikan,” tegas pria yang membantu Persib Bandung memenangkan tiga trofi Liga Indonesia.

2. Ngobrol Bareng Bojan Hodak

Layvin Kurzawa sudah tiba di Bandung. (Foto: Instagram/@persibtalk.id)

Mengutip dari @persibtalk.id. Layvin Kurzawa terlihat ngobol bareng pelatih anyar Persib Bandung, Bojan Hodak di Bandung. Hal itu semakin menegaskan Layvin Kurzawa semakin dekat dengan Persib Bandung.