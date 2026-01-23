Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Jamu Madura United, Dony Tri Pamungkas Harap The Jakmania Padati SUGBK

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |11:15 WIB
Persija Jakarta Jamu Madura United, Dony Tri Pamungkas Harap The Jakmania Padati SUGBK
Persija Jakarta bersiap menjamu Madura United dalam pekan ke-18 Super League 2025-2026 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
JAKARTA – Persija Jakarta bersiap menjamu Madura United dalam pekan ke-18 Super League 2025-2026. Dony Tri Pamungkas berharap The Jakmania akan memenuhi stadion demi memompa semangat tim.

Duel Persija Jakarta vs Madura United itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (23/1/2026) pukul 19.00 WIB. Ini merupakan pertandingan perdana kedua tim di putaran 2 Super League 2025-2026.

Madura United vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)

Bagi Persija, laga ini menjadi sangat penting untuk menjaga asa dalam perebutan gelar juara. Saat ini, Macan Kemayoran duduk di posisi ketiga dengan koleksi 35 poin.

1. Tak Diperkuat 5 Pemain

Sayangnya, lima pemain yakni Van Basty Sousa, Hanif Sjahbandi, Fabio Calonego, Ryo Matsumura, dan Bruno Tubarao harus absen dari laga tersebut. Namun, Dony mengatakan, itu tidak menjadi masalah.

"Untuk pertandingan besok (hari ini), kami semua siap. Memang ada beberapa pemain yang tidak bisa bermain, tapi kami semua siap untuk pertandingan besok. Semua persiapan pun berjalan dengan lancar," kata Dony dikutip dari laman resmi Persija, Jumat (23/1/2026).

Untuk mendongkrak semangat timnya, Dony meminta dukungan penuh dari The Jakmania. Pemain berusia 21 tahun itu berharap suporter memadati SUGBK di laga kontra Madura United.

 

Halaman:
1 2
      
