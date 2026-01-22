Tekad Mantan Pemain Timnas Indonesia Bantu Persis Solo Selamat dari Degradasi di Super League 2025-2026

MANTAN pemain Timnas Indonesia Yabes Roni resmi bergabung dengan Persis Solo di jendela transfer paruh musim Super League 2025-2026. Winger 30 tahun itu berambisi membawa Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- keluar dari zona degradasi.

Persis Solo mendatangkan Yabes Roni dari Bali United dengan status pinjaman hingga akhir musim. Kehadiran Yabes Roni diharapkan dapat menjadi senjata baru bagi Laskar Sambernyawa.

Yabes Roni siap tempur bersama Persis Solo. (Foto: Laman resmi Persis Solo)

Apalagi, Persis Solo saat ini sedang terpuruk. Mereka berada di urutan 16 alias zona merah dengan koleksi 10 poin dari 17 pertandingan yang telah dimainkan.

1. Yabes Roni Siap Bersinar

Yabes Roni bertekad memberikan penampilan terbaiknya agar Persis Solo tetap bertahan di Super League. Ia menilai adaptasinya tidak akan sulit karena sudah mengenal beberapa pemain.

“Target saya semoga bisa membawa Persis Solo keluar dari zona degradasi dan berada di papan tengah,” kata Yabes Roni, Okezone mengutip dari laman Persis Solo, Kamis (22/1/2026).

“Saya bertekad bersama teman saya yang sudah ada di sini, ada teman lama saya dan semua pemain lainnya, kita bisa komunikasi dengan baik agar tetap kompak pada setiap pertandingan untuk meraih hasil terbaik,” sambungnya.