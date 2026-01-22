2 Tim yang Sudah Lolos 16 Besar Liga Champions 2025-2026, Nomor 1 Masih Sempurna!

Berikut dua tim yang sudah lolos 16 besar Liga Champions 2025-2026 termasuk Arsenal (Foto: Arsenal)

BERIKUT 2 tim yang sudah pasti lolos ke 16 besar Liga Champions 2025-2026. Salah satunya masih sempurna hingga 7 matchday yang dimainkan.

Saksikan Liga Champions 2025-2026 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

Sebanyak 7 pertandingan sudah digelar hingga Kamis (22/1/2026) dini hari WIB. Dalam format yang diperkenalkan sejak 2024-2025 itu, hanya 8 tim di posisi teratas yang akan lolos ke 16 besar.

Lalu, 16 tim di posisi 9-24 akan berebut 8 tiket tersisa lewat playoff. Nah, hingga matchday 7, baru 2 kesebelasan yang memastikan tempat di 16 besar. Siapa saja?

2 Tim yang Sudah Lolos 16 Besar Liga Champions 2025-2026

1. Arsenal

Wakil Inggris ini masih sempurna hingga 7 matchday yang sudah dimainkan. Terbaru, Arsenal menang telak 3-1 di kandang Inter Milan pada Rabu 21 Januari 2026 dini hari WIB.

Itu merupakan kemenangan ketujuh secara beruntun The Gunners di Liga Champions 2025-2026. Dengan raihan sempurna 21 poin, mereka sudah memastikan tiket ke 16 besar.

Arsenal bahkan bisa finis sebagai pemuncak klasemen di Liga Champions 2025-2026. Syaratnya, anak asuh Mikel Arteta cukup imbang di laga terakhir melawan Kairat Almaty pada 29 Januari.