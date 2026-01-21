Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Link Live Streaming Slavia Praha vs Barcelona di Liga Champions 2025-2026, Saksikan di VISION+!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |17:56 WIB
Link Live Streaming Slavia Praha vs Barcelona di Liga Champions 2025-2026, Saksikan di VISION+!
Barcelona wajib menang atas Slavia Praha di Liga Champions 2025-2026. (Foto: VISION+)
A
A
A

LANJUTAN pertandingan matchday ketujuh Liga Champions 2025-2026 kembali hadir menyajikan pertandingan Slavia Praha vs Barcelona pada Kamis (22/1/2026) pukul 03.00 WIB. Nonton streaming keseruannya melalui VISION+. Klik di sini untuk nonton.

Barcelona mengincar hasil maksimal demi menjaga peluang melangkah jauh di kompetisi elite Eropa ini. Dengan pengalaman panjang dan mental juara di Liga Champions, Barcelona datang ke pertandingan ini dengan misi mengamankan poin penting.

Barcelona wajib menang atas Slavia Praha
Barcelona wajib menang atas Slavia Praha

Saat ini, Blaugrana -julukan Barcelona- berada di peringkat ke-15 klasemen sementara dengan koleksi 10 poin. Posisi tersebut membuat Barcelona wajib tampil maksimal.

Sementara itu, Slavia Praha masih berjuang di papan bawah klasemen sementara. Wakil Republik Ceko tersebut baru mengoleksi 3 poin dan berada di posisi 34 dari 36 tim. Meski demikian, bermain di kandang sendiri memberi Slavia Praha motivasi ekstra untuk memberikan perlawanan sengit dan mencoba mencuri poin dari tim unggulan.

Akankah Barcelona mampu mengamankan kemenangan tandang demi menjaga peluang lolos ke 16 besar Liga Champions 2025-2026? Saksikan laga seru ini secara langsung hanya di VISION+.

 

