PEKAN ini, Liga Champions 2025-2026 menyajikan banyak laga menarik. Pertandingan matchday ketujuh itu akan berlangsung pada 20-22 Januari 2026 dan bisa disaksikan di Vision+ dengan klik di ini.
Matchday 7 menghadirkan banyak sorotan, mulai dari duel klub papan atas hingga laga krusial penentu posisi klasemen. Deretan laga besar siap mencuri perhatian, mulai dari Real Madrid yang akan diuji Monaco, duel panas Slavia Praha vs Barcelona, hingga bentrokan penuh tensi Inter vs Arsenal yang diprediksi berlangsung ketat sepanjang laga.
Selasa, 20 Januari 2026
22:25 WIB | Kairat vs Club Brugge
Rabu, 21 Januari 2026
00:40 WIB | Bodo/Glimt vs Man City
02:55 WIB | Real Madrid vs Monaco
02:55 WIB | Tottenham vs Dortmund
02:55 WIB | Inter vs Arsenal
03:00 WIB | Sporting vs PSG
03:00 WIB | Copenhagen vs Napoli
Kamis, 22 Januari 2026
00:40 WIB | Galatasaray vs Atletico Madrid
00:40 WIB | Qarabag vs Frankfurt
02:55 WIB | Marseille vs Liverpool
02:55 WIB | Slavia Prague vs Barcelona
02:55 WIB | Chelsea vs Pafos
03:00 WIB | Juventus vs Benfica
03:00 WIB | Bayern vs Union Saint-Gilloise