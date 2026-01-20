Link Live Streaming Slavia Praha vs Barcelona hingga Inter Milan vs Arsenal di Vision+

PEKAN ini, Liga Champions 2025-2026 menyajikan banyak laga menarik. Pertandingan matchday ketujuh itu akan berlangsung pada 20-22 Januari 2026.

Matchday 7 menghadirkan banyak sorotan, mulai dari duel klub papan atas hingga laga krusial penentu posisi klasemen. Deretan laga besar siap mencuri perhatian, mulai dari Real Madrid yang akan diuji Monaco, duel panas Slavia Praha vs Barcelona, hingga bentrokan penuh tensi Inter vs Arsenal yang diprediksi berlangsung ketat sepanjang laga.

Berikut jadwal lengkap UEFA Champions League 2025-2026 Matchday 7 di VISION+:

Selasa, 20 Januari 2026

22:25 WIB | Kairat vs Club Brugge

Rabu, 21 Januari 2026

00:40 WIB | Bodo/Glimt vs Man City

02:55 WIB | Real Madrid vs Monaco

02:55 WIB | Tottenham vs Dortmund

02:55 WIB | Inter vs Arsenal

03:00 WIB | Sporting vs PSG

03:00 WIB | Copenhagen vs Napoli

Kamis, 22 Januari 2026

00:40 WIB | Galatasaray vs Atletico Madrid

00:40 WIB | Qarabag vs Frankfurt

02:55 WIB | Marseille vs Liverpool

02:55 WIB | Slavia Prague vs Barcelona

02:55 WIB | Chelsea vs Pafos

03:00 WIB | Juventus vs Benfica

03:00 WIB | Bayern vs Union Saint-Gilloise