Klik di Sini! Link Live Streaming Inter Milan vs Arsenal di Liga Champions 2025-2026 di Vision+

LINK live streaming laga panas antara Inter Milan vs Arsenal di matchday ketujuh Liga Champions 2025-2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Inter yang berstatus tuan rumah siap menjamu Arsenal, yang mana pertandingan sengit itu dapat Anda saksikan secara live streaming melalui Vision+, dengan klik di sini.

Arsenal datang dengan kepercayaan diri tinggi. The Gunners saat ini berada di papan atas klasemen dengan raihan 18 poin, menjadikan mereka salah satu kandidat kuat untuk melaju ke fase berikutnya. Konsistensi permainan dan kedalaman skuad membuat Arsenal siap memberikan tekanan sejak menit awal. Sementara itu, Inter mengoleksi 12 poin dan berada di posisi keenam klasemen.

Pertemuan Inter vs Arsenal selalu menarik untuk disaksikan. Apakah Inter mampu memaksimalkan pertandingan atau justru Arsenal yang akan bawa poin penting?

Dukung tim favorit kamu! Saksikan pertandingan ini secara langsung di VISION+. Berikut jadwal lengkap Inter vs Arsenal di UEFA Champions League 2025-2026:

Inter Milan vs Arsenal. (Foto: Vision+)

Hari/Tanggal: Rabu, 21 Januari 2026

Waktu: 02:55 WIB

Channel: beIN Sports 3

Live streaming: VISION+, klik link di sini