Jadwal Liga Champions 2025-2026 di Matchday Ke-7: Ada Inter Milan vs Arsenal hingga Marseille vs Liverpool

KOMPETISI kasta tertinggi Benua Biru, Liga Champions 2025-2026, akan kembali memanjakan mata pecinta sepakbola pada tengah pekan ini. Memasuki matchday ketujuh, persaingan memperebutkan tiket otomatis ke babak 16 besar semakin memanas. Sederet laga krusial seperti Inter Milan vs Arsenal hingga Marseille vs Liverpool dijadwalkan berlangsung mulai Selasa 20 Januari 2026 hingga Kamis 22 Januari 2026 dini hari WIB.

1. Misi Sempurna Arsenal dan Kebangkitan Inter Milan

Sorotan utama pada pekan ini tertuju ke Giuseppe Meazza saat Inter Milan menjamu Arsenal pada Rabu (21/1/2026) pukul 03.00 WIB. The Gunners datang dengan kepercayaan diri tinggi sebagai satu-satunya tim yang menyapu bersih enam laga awal dengan kemenangan.

Jika berhasil menumbangkan Inter, skuad asuhan Mikel Arteta akan mencatatkan sejarah klub dengan meraih tujuh kemenangan beruntun di kompetisi UEFA. Di sisi lain, Inter Milan sedang dalam misi keluar dari tren negatif setelah menelan dua kekalahan beruntun di kompetisi ini.

Tim besutan Cristian Chivu wajib mengamankan tiga poin demi menjaga peluang lolos langsung ke fase gugur tanpa melalui babak play-off. Musim lalu, Inter punya memori manis saat menumbangkan Arsenal 1-0 di stadion yang sama, namun mereka harus waspada karena tim tamu kini memiliki Gabriel Martinelli yang tengah tajam dengan catatan selalu mencetak gol dalam lima laga terakhirnya di Liga Champions.

2. Persaingan Sengit di London dan Marseille

Selain duel di Italia, laga panas lainnya akan tersaji di London saat Tottenham Hotspur menjamu Borussia Dortmund pada Kamis (22/1/2026). Kedua tim saat ini sama-sama mengoleksi 11 poin dan hanya terpaut tipis dari zona aman delapan besar.

Meski Spurs punya rekor dominan atas Dortmund, performa mereka yang sedang tidak stabil di liga domestik bisa menjadi celah bagi wakil Jerman tersebut untuk mencuri poin krusial.

Sementara itu di Stade Velodrome, Olympique Marseille akan menantang Liverpool dalam duel klasik. Marseille yang kini ditangani Roberto De Zerbi sedang dalam performa menanjak dan berambisi meraih kemenangan ketiga beruntun di Liga Champions.