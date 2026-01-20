Penyerang Persija Jakarta Alaeddine Ajaraie: Target Juara Bikin Saya Makin Termotivasi!

REKRUTAN baru Persija Jakarta Alaeddine Ajaraie menyatakan tidak terbebani dengan target juara yang dicanangkan manajemen tim di Super League 2025-2026. Target juara malah menjadi motivasi pemain untuk mewujudkan gelar di akhir musim.

Saat ini skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- masih dalam persaingan juara Super League 2025-2026. Di paruh musim, Persija Jakarta duduk di posisi tiga dengan 35 poin, terpaut tiga angka dari Persib Bandung di puncak.

1. Seluruh Pemain Persija Jakarta Siap Tampil Maksimal

Alaeddine Ajaraie mengatakan wajar sebuah tim besar memasang target juara. Ia memastikan setiap pemain siap berjuang dengan target yang dibebani.

"Tekanan memberi lebih banyak kekuatan untuk sukses. Kami sebagai pemain ingin menikmati permainan dan memberi kebahagiaan untuk suporter dan keluarga," kata Alaeddine Ajaraie, Okezone mengutip dari laman resmi Persija Jakarta.

2. Siap Hadapi Tekanan Suporter

Alaeddine Ajaraie akan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya untuk Persija Jakarta. Dengan begitu, peluang Persija Jakarta meraih kemenangan setiap laga semakin terbuka.

"Tekanan justru baik untuk menunjukkan bakat saya kepada suporter. Bagi saya, tekanan itu hal yang positif, insya Allah," tegas penyerang asal Maroko.