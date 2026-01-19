Segini Kisaran Gaji Ivar Jenner jika Resmi Gabung Persija Jakarta

JAKARTA – Rumor kepindahan gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jenner, ke kompetisi Super League semakin kencang berembus. Persija Jakarta menjadi salah satu klub yang paling santer dikaitkan dengan pemain berusia 21 tahun tersebut.

1. Sinyal Hengkang dari Belanda

Dorongan agar manajemen Macan Kemayoran segera bermanuver pun datang langsung dari pendukung setia mereka, The Jakmania. Ketua Umum The Jakmania, Diky Soemarno, secara terbuka menyarankan agar Persija Jakarta memperkuat komposisi tim dengan mendatangkan pemain diaspora pada putaran kedua Super League 2025-2026.

Menurut Diky, Persija perlu mencontoh klub lain yang sukses memaksimalkan pemain diaspora yang secara kualitas setara pemain asing namun berstatus lokal. Langkah ini dianggap krusial mengingat Persija saat ini masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 35 poin, terpaut tiga angka dari Persib Bandung.

Kabar ini sejalan dengan laporan media Belanda, Algemeen Dagblad, yang menyebutkan bahwa karier Ivar Jenner di FC Utrecht kemungkinan besar telah berakhir. Penulis Marco Gerling mengungkapkan bahwa meski pelatih Ron Jans memuji kemampuan penguasaan bola Ivar, sang gelandang dianggap gagal memanfaatkan kesempatan untuk menembus skuad utama tim senior.

Dengan kontrak yang akan habis pada Juni 2026, pintu keluar bagi Ivar dari Jong FC Utrecht pun terbuka lebar.

Ivar Jenner. (Foto: Instagram/ivarjnr)

2. Intip Pendapatan Ivar Jenner di FC Utrecht

Jika Persija Jakarta benar-benar serius ingin meminang Ivar, aspek finansial tentu menjadi pertimbangan utama. Merujuk pada data dari Sports, pendapatan Ivar Jenner di FC Utrecht saat ini berada di angka 530 poundsterling atau sekira Rp11,6 juta per pekan.