Ezra Walian Teken Kontrak Jangka Panjang di Persik Kediri, Persija Jakarta Gigit Jari!

KEDIRI – Ambisi Persija Jakarta untuk memboyong Ezra Walian ke Ibu Kota dipastikan kandas di tengah jalan. Manajemen Persik Kediri bergerak cepat mengamankan aset berharganya tersebut dengan menyodorkan kontrak jangka panjang, sekaligus menegaskan sang kapten tetap menjadi pilar utama dalam proyek masa depan skuad Macan Putih.

1. Durasi Kontrak Fantastis

Pengumuman perpanjangan kontrak Ezra diumumkan oleh Persik Kediri dalam Instagram resminya pada Minggu (18/1/2026). Disebutkan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama lebih lama lagi.

Skuad Macan Putih tampaknya benar-benar tak ingin kehilangan kaptennya. Bagaimana tidak? Persik Kediri memperpanjang kontrak Ezra hingga 2029, lebih panjang dari kontrak yang sebelumnya dilaporkan akan habis musim ini.

Baca Juga:

“Stay! Ezra Walian akan terus melanjutkan perjuangannya bersama Persik Kediri hingga 2029 nanti,” tulis Persik Kediri dalam akun Instagramnya, Minggu (18/1/2026).

Ezra Walian perpanjang kontrak di Persik Kediri. (Foto: Instagram/persikfcofficial)

“Komitmen dan semangat juang akan terus menjadi bagian dari perjalanan Macan Putih. Ayo buat sejarah bersama, kapten!,” sambungnya.