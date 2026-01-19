Kisah Jay Idzes yang Akui Kerepotan Lawan Rasmus Hojlund di Laga Napoli vs Sassuolo

NAPLES – Bek Timnas Indonesia, Jay Idzes, membagikan pengalamannya saat harus bekerja ekstra keras meredam agresivitas penyerang papan atas, Rasmus Hojlund. Pertemuan kedua pemain tersebut menjadi sorotan utama saat Sassuolo bertandang ke markas Napoli dalam lanjutan laga Liga Italia 2025-2026 yang berlangsung sangat sengit.

1. Persiapan Khusus Menghadapi Predator Denmark

Sassuolo harus menyerah dengan skor tipis 0-1 dari Napoli lewat gol tunggal Stanislav Lobotka pada menit ke-7. Pertandingan tersebut digelar di Stadio Diego Armando Maradona, Naples, pada Minggu (18/1/2026) dini hari WIB.

Jay Idzes menyatakan bahwa Rasmus Hojlund adalah sosok penyerang yang sarat dengan kualitas. Oleh karena itu, ia mengaku sempat menyiapkan diri semaksimal mungkin selama sesi latihan untuk mengunci pergerakan pemain asal Denmark tersebut.

"Dia benar-benar kuat, kami mempersiapkan diri dengan sangat baik untuk menghadapinya. Persiapan selama seminggu," kata Jay Idzes dilansir dari laman Sassuolo News, Senin (19/1/2026).

Pemain berposisi bek itu menilai Napoli memiliki deretan penyerang yang sangat berkualitas. Jadi, menurutnya Rasmus Hojlund bukanlah satu-satunya tumpuan tim berjuluk Partenopei tersebut dalam urusan mengancam gawang lawan.

Rasmus Hojlund

2. Kedalaman Skuad Napoli

"Hojlund, tetapi juga Lukaku dan Lucca adalah striker hebat. Mereka sangat kuat, tetapi kami juga tidak buruk," ucap Jay.