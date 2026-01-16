Persib Bandung Juara Paruh Musim Super League 2025-2026, Berguinho: Mari Lupakan Sepakbola Sejenak

Berguinho istirahat sejenak setelah antar Persib Bandung juara paruh musim Super League 2025-2026. (Foto: instagram/@97berguinho)

PEMAIN Persib Bandung Berguinho menyatakan ingin menikmati jeda paruh musim Super League 2025-2026. Caranya dengan melupakan ingar bingar sepakbola sejenak.

Menurut pemain asal Brasil ini, libur jeda kompetisi memberikan manfaat kepada pemain untuk melepas lelah. Dengan begitu, skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- akan lebih siap untuk menatap putaran kedua Super League 2025-2026 dan babak 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026.

Berguinho antar Persib Bandung juara Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/@97berguinho)

"Saat ini yang saya lakukan hanya menikmati waktu dan melupakan sepakbola sejenak. Kami memiliki banyak target setelah ini. Jadi saya harus manfaatkan liburan sebaik-baiknya," kata Berguinho, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Jumat (16/1/2026).

1. Berguinho Habiskan Waktu Bersama Keluarga

Berguinho saat ini menghabiskan waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Momen kebersamaan bersama keluarga ini yang tak mau dilewatkan Berguinho.

"Sekarang saya hanya fokuskan waktu untuk keluarga. Saya manfaatkan waktu ini, karena sebelumnya aktivitas bersama Persib sangat padat," kata Berguinho.

2. Berguinho Tampil Oke di Super League 2025-2026

Bersama Persib Bandung di Super League 2025-2026, Berguinho tampil gemilang. Ia mencatatkan empat assist dari 13 pertandingan.