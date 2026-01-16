Bukan Federico Barba, Ini 2 Pemain Persib Bandung yang Paling Sering Main di Super League 2025-2026

Federico Barba bukan pemain Persib Bandung yang paling sering main di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/@fedebarba19)

DUA Pemain Persib Bandung Ulliam Baros dan Julio Cesar memiliki peran yang tidak tergantikan di paruh pertama Super League 2025-2026. Sebab, mereka selalu main dalam 17 pertandingan skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- di Super League 2025-2026.

Skuad asuhan Bojan Hodak menutup putaran pertama sebagai juara paruh musim. Persib Bandung menempati posisi puncak klasemen dengan 38 poin, unggul satu angka atas Borneo FC di posisi dua.

1. Ulliam Barros Paling Sering Main

Dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Ulliam Barros tampil selama 1.448 menit dan 16 laga di antaranya dijalani sebagai starter. Pemain asal Brasil ini hanya sekali bermain sebagai pengganti pada pertandingan pekan ke-12 melawan Malut United.

Uilliam Barros, pemain Persib Bandung paling sering main di Super League 2025-2026. (Foto: AFC)

Sementara itu, Julio Cesar tampil selama 1.078 menit dari 17 pertandingan yang dimainkan di sepanjang putaran pertama Super League 2025/26 ini. Bek asal Brasil ini bermain 11 kali sebagai starter, dan enam kali sebagai pengganti.

Sementara itu, bek asal Argentina, Patricio Matricardi tampil selama 1.313 menit dari 16 laga (14 laga starter). Pemain lainnya seperti Teja Paku Alam (1.350), Beckham Putra Nugraha (775), Saddil Ramdani (576), dan Ramon Souza (697) kompak tampil 15 pertandingan.

Selanjutnya, ada Thom Haye dan Kakang Rudianto yang bermain dalam 14 laga. Sementara itu, Eliano Reijnders dan Marc Klok tampil sebanyak 13 laga.