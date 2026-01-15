Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Malut United Resmi Pinjamkan Chechu Meneses ke Persik Kediri

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |21:03 WIB
Malut United Resmi Pinjamkan Chechu Meneses ke Persik Kediri
Malut United Resmi Pinjamkan Chechu Meneses ke Persik Kediri. (Foto: Media Malut United)
A
A
A

TERNATE Malut United mengambil langkah strategis di bursa transfer paruh musim dengan resmi meminjamkan bek tengah mereka, Chechu Meneses, ke Persik Kediri. Pemain berkebangsaan Spanyol tersebut akan berseragam Macan Putih dengan status pinjaman hingga berakhirnya kompetisi Super League 2025-2026.

Kesepakatan ini bermula dari surat permohonan yang diajukan manajemen Persik Kediri pada Minggu 11 Januari 2026. Setelah melalui proses negosiasi, kedua belah pihak akhirnya menyepakati seluruh poin kontrak untuk perpindahan sementara pemain kelahiran Palma De Mallorca tersebut.

1. Alasan Strategis di Balik Peminjaman

Keputusan melepas bek berusia 31 tahun ini didasari oleh kebutuhan sang pemain akan kesempatan bertanding yang lebih rutin. Meski sempat menjadi pilar tak tergantikan musim lalu dengan catatan 16 penampilan dan 2 gol, Chechu mengalami penurunan menit bermain yang signifikan pada paruh pertama musim 2025-2026 dengan hanya mengantongi 3 kali penampilan.

“Kami setuju melepas Chechu dengan status pinjaman agar sang pemain bisa mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten. Semoga dia mampu menunjukkan kualitas terbaik seperti saat kami merekrutnya pada pertengahan musim lalu,” ungkap COO Malut United, Willem D. Nanlohy,” Kamis (15/1/2026).

Malut United resmi pinjamkan Chechu Menese ke Persik Kediri. (Foto: Media Malut United)
Malut United resmi pinjamkan Chechu Menese ke Persik Kediri. (Foto: Media Malut United)

Kepergian Chechu menambah daftar panjang pemain Laskar Kie Raha yang dipinjamkan musim ini, menyusul nama-nama seperti Vico Duarte hingga Rifal Lastori.

 

Halaman:
1 2
      
