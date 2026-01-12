Malut United Resmi Pinjamkan Vico Duarte ke Dewa United

TANGERANG – Dewa United resmi mendapatkan amunisi baru untuk mengarungi putaran kedua kompetisi. Gelandang serang asal Brasil, Vico Duarte, dipastikan menyeberang dari Malut United ke skuad Banten Warriors dengan status pinjaman hingga berakhirnya musim Super League 2025-2026.

Setelah melalui diskusi antara manajemen dan tim pelatih, disepakati bahwa Vico akan dipinjamkan sebagai langkah strategis untuk mendukung perkembangan kariernya.

1. Optimalisasi Kesempatan Bertanding

“Malut United selalu berkomitmen mendukung perkembangan setiap pemain. Kami memutuskan untuk melepas Vico agar ia memperoleh kesempatan bermain yang lebih optimal sehingga bisa terus berkembang,” ujar COO Malut United, Willem D. Nanlohy, dikutip Senin (12/1/2026).

Sebelumnya, Vico berlabuh ke Malut United bersama kompatriotnya dari PSS Sleman, Alan Bernardon, pada awal musim ini.

Gelandang serang berusia 29 tahun itu mencatatkan 11 penampilan dengan total waktu bermain 370 menit dan mencetak satu assist.

2. Tekad Vico Bersama Banten Warriors

Vico Duarte. (Foto: Media Malut United)

“Terima kasih kepada manajemen klub dan seluruh staf pelatih atas kesempatan yang diberikan. Saya bersyukur bisa mendapatkan pelajaran berharga selama berada di Malut United,” ujar Vico.

Pemain kelahiran Cascavel, Brasil, itu meyakini peminjamannya ke Dewa United akan berdampak positif bagi perkembangan kariernya ke depan.