HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang PSIM Yogyakarta vs Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares: Wajib Hasil Positif!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |01:05 WIB
Jelang PSIM Yogyakarta vs Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares: Wajib Hasil Positif!
Bernardo Tavares ingin Persebaya Surabaya konsisten meraih hasil positif. (Foto: Persebaya.id)
A
A
A

PELATIH Persebaya Surabaya Bernardo Tavares ingin membawa timnya melanjutkan tren kemenangan di Super League 2025-2026. Terlebih skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- selalu menang dalam tiga laga terakhir di Super League 2025-2026.

Pelatih asal Portugal itu baru saja menjalankan debut sebagai juru taktik Persebaya Surabaya dalam laga melawan Malut United. Skuad kebanggaan masyarakat Surabaya itu meraih kemenangan 2-1 atas Malut United di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu 10 Januari 2026 sore WIB.

1. Bernardo Tavares Belum Puas meski Persebaya Surabaya Menang atas Malut United

Persebaya Surabaya saat menang 2-1 atas Malut United di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@officialpersebaya)
Persebaya Surabaya saat menang 2-1 atas Malut United di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

Bernardo Tavares menyatakan belum puas meski timnya atas Malut United. Ia menegaskan Persebaya Surabaya akan terus berbenah karena kompetisi masih panjang.

“Mari kita lihat apakah di pertandingan berikutnya kami bisa memberikan lebih banyak lagi (poin), karena para pemain pantas mendapatkannya,” kata Bernardo Tavares, Okezone mengutip dari laman i.league, Selasa (13/1/2025).

“Kami memiliki beberapa kesalahan yang perlu kita perbaiki, agar tidak terulang lagi. Tetapi, saya sangat senang para pemain menciptakan peluang, mencetak gol," tambah eks juru taktik PSM Makassar ini.

2. Ambisi Menyenangkan Suporter Persebaya Surabaya

Bernardo Tavares mengatakan ketika Persebaya Surabaya bermain apik dan meraih kemenangan akan memberikan kebahagiaan buat suporter. Jadi, suporter akan semakin bergairah dalam memberikan dukungan.

 

Halaman:
1 2
      
