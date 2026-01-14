Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bobotoh Sambut Hangat Ferry Indrasjarief di Bandung, Ketum The Jakmania: Saya Bahagia!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |00:05 WIB
Bobotoh Sambut Hangat Ferry Indrasjarief di Bandung, Ketum The Jakmania: Saya Bahagia!
Ferry Indrasjarief (tengah) disambut Bobotoh dengan hangat di Bandung. (Foto: instagram/@bungferry02)
A
A
A

KETUA Umum The Jakmania Diky Soemarno memberikan apresiasi kepada Bobotoh yang menyambut hangat Ferry Indrasjarief di Bandung. Bung Ferry -sapaan akrab Ferry Indrasjarief- merupakan mantan Ketua Umum The Jakmania dan saat ini menjabat ketua panitia pelaksana pertandingan (panpel) Persija Jakarta.

Ferry Indrasjarief (ketiga dari kiri) disambut Bobotoh dengan hangat di Bandung. (Foto: Instagram/@bungferry02)
Ferry Indrasjarief (ketiga dari kiri) disambut Bobotoh dengan hangat di Bandung. (Foto: Instagram/@bungferry02)

Kehadiran Bung Ferry itu saat skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- melawan Persib Bandung yang berkesudahan 1-0 untuk kemenangan tuan rumah dalam lanjutan pekan ke-17 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu 11 Januari 2025.

1. Pererat Hubungan The Jakmania dan Bobotoh

Diky Soemarno mengatakan hal-hal baik seperti apa yang diterima Bung Ferry tentu harus disebarluaskan. Hal itu agar The Jakmania dan Bobotoh secara perlahan membangun hubungan yang harmonis.

"Terkait Bung Ferry yang disambut baik di Bandung, saya rasa Bung Ferry saat ini juga berada di manajemen. Kehadirannya ke sana juga atas nama manajemen, termasuk urusan tiket dan lain-lain," kata Diky.

"Terlepas dari itu, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Bobotoh yang sudah menerima Bung Ferry dengan sangat baik. Bung Ferry adalah ikon dan maskot The Jak Mania. Saya sangat bahagia mendengar kabar tersebut," tambahnya.

2. Perlu Banyak Tahapan agar Bobotoh dan The Jakmania Berdamai

Pria berkacamata itu mengakui kehadiran Bung Ferry adalah proses dalam memperbaiki hubungan antara kedua suporter. Menurutnya, masih perlu tahapan lain sehingga faktor kebencian kedua suporter terkikis.

 

Halaman:
1 2
      
