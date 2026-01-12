Marcus Rashford dan Rasmus Hojlund Juara saat Dipinjamkan, Manchester United Malah Puasa Gelar!

Marcus Rashford dan Rasmus Hojlund bisa jadi juara saat dipinjamkan oleh Manchester United (Foto: Instagram/@marcusrashford)

MARCUS Rashford dan Rasmus Hojlund sukses menjadi juara saat menjalani masa peminjaman dari Manchester United. Ironisnya, Iblis Merah malah puasa gelar!

Kedua pemain itu dipinjamkan karena tidak masuk skema pelatih Ruben Amorim di awal musim. Rashford bergabung dengan Barcelona sementara Hojlund berseragam Napoli hingga akhir 2025-2026.

1. Juara saat Dipinjamkan

Celakanya, mereka malah bisa jadi juara! Hojlund lebih dulu mengangkat trofi Piala Super Italia 2025. Ia menyumbang 1 gol dalam 2 laga untuk meraih piala tersebut pada Desember silam.

Terbaru, Rashford ikut-ikutan angkat trofi. Pria berpaspor Inggris itu membantu Barcelona juara Piala Super Spanyol 2025 dengan mengalahkan Real Madrid 3-2 di Arab Saudi, Senin (12/1/2026) dini hari WIB.

Ironisnya, Man United malah dipastikan gagal meraih satu pun trofi alias hampa gelar. Mereka sudah lebih dulu menelan malu kala disingkirkan Grimsby Town di Piala Liga Inggris 2025-2026 pada Agustus silam.

Kemudian, Man United semakin tertinggal dari Arsenal di Liga Inggris 2025-2026. Bruno Fernandes dan kawan-kawan duduk di posisi 7 dengan nilai 32 dari 21 laga dan tertinggal 17 angka dari Arsenal di puncak!