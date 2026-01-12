Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Marcus Rashford dan Rasmus Hojlund Juara saat Dipinjamkan, Manchester United Malah Puasa Gelar!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |20:43 WIB
Marcus Rashford dan Rasmus Hojlund Juara saat Dipinjamkan, Manchester United Malah Puasa Gelar!
Marcus Rashford dan Rasmus Hojlund bisa jadi juara saat dipinjamkan oleh Manchester United (Foto: Instagram/@marcusrashford)
A
A
A

MARCUS Rashford dan Rasmus Hojlund sukses menjadi juara saat menjalani masa peminjaman dari Manchester United. Ironisnya, Iblis Merah malah puasa gelar!

Kedua pemain itu dipinjamkan karena tidak masuk skema pelatih Ruben Amorim di awal musim. Rashford bergabung dengan Barcelona sementara Hojlund berseragam Napoli hingga akhir 2025-2026.

1. Juara saat Dipinjamkan

Rasmus Hojlund di laga Napoli vs Juventus. (Foto: Instagram/officialsscnapoli)

Celakanya, mereka malah bisa jadi juara! Hojlund lebih dulu mengangkat trofi Piala Super Italia 2025. Ia menyumbang 1 gol dalam 2 laga untuk meraih piala tersebut pada Desember silam.

Terbaru, Rashford ikut-ikutan angkat trofi. Pria berpaspor Inggris itu membantu Barcelona juara Piala Super Spanyol 2025 dengan mengalahkan Real Madrid 3-2 di Arab Saudi, Senin (12/1/2026) dini hari WIB.

Ironisnya, Man United malah dipastikan gagal meraih satu pun trofi alias hampa gelar. Mereka sudah lebih dulu menelan malu kala disingkirkan Grimsby Town di Piala Liga Inggris 2025-2026 pada Agustus silam.

Kemudian, Man United semakin tertinggal dari Arsenal di Liga Inggris 2025-2026. Bruno Fernandes dan kawan-kawan duduk di posisi 7 dengan nilai 32 dari 21 laga dan tertinggal 17 angka dari Arsenal di puncak!

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/45/3194491/antoine_semenyo-EGtS_large.jpg
Resmi: Antoine Semenyo Gabung Manchester City!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/45/3194362/laga_arsenal_vs_liverpool_di_lanjutan_liga_inggris_2025_2026_berakhir_0_0_lfc-NnAf_large.jpg
Hasil Arsenal vs Liverpool di Liga Inggris 2025-2026: Alisson Becker Gemilang, Skor 0-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/45/3194268/luis_enrique-mI9G_large.jpg
Luis Enrique Tiba-Tiba Dirumorkan Cabut dari PSG, Sinyal Ingin Latih Manchester United?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/45/3194158/benjamin_sesko_cetak_dua_gol_di_laga_burnley_vs_manchester_united_manutd-P2zB_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Manchester United dan Manchester City Gagal Menang, Chelsea Kalah Lagi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/11/11/1665065/besok-pssi-perkenalkan-john-herdman-sebagai-pelatih-timnas-indonesia-iyy.webp
Besok PSSI Perkenalkan John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/24/pelatih_real_madrid_xabi_alonso.jpg
Real Madrid Putuskan Nasib Xabi Alonso Usai Kalah Lagi dari Barcelona
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement