HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persib Bandung vs Persija Jakarta, Marc Klok Singgung soal Sakit Hati

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |14:23 WIB
Jelang Persib Bandung vs Persija Jakarta, Marc Klok Singgung soal Sakit Hati
Marc Klok menyinggung soal sakit hati kala bicara laga Persib Bandung vs Persija Jakarta (Foto: Instagram/@marcklok)
A
A
A

BANDUNG – Kapten Persib Bandung, Marc Klok, bicara soal sakit hati jelang laga kontra Persija Jakarta di pekan ke-17 Super League 2025-2026. Kebetulan, ia pernah membela tim tamu.

Duel Persib Bandung vs Persija Jakarta akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat. Kick off dijadwalkan Minggu 11 Januari 2026 pukul 15.30 WIB.

1. Pengkhianat

Marc Klok Persija

Jelang duel, Klok jadi sorotan. Sebab, ia masih dianggap sebagai pengkhianat oleh pendukung Persija saat hengkang pada 2021. Bahkan, ada yang menganggap sosoknya mirip dengan Luis Figo kala pindah dari Barcelona ke Real Madrid!

Menurut Klok, kepindahan itu adalah bagian dari perjalanan pesepakbola. Ia justru mengenang masa-masa indah di Persija dengan mempersembahkan trofi Piala Menpora 2021, yang menariknya, diraih usai mengalahkan Persib di final.

“Saya memiliki waktu yang indah bersama tim lawan (Persija), saya mendapatkan trofi, tapi kadang sesuatu hal terjadi dalam hidup. Lalu setelah itu saya move on, tanpa ada perasaan sakit hati,” kata Klok di Stadion GBLA, Sabtu (10/1/2026).

“Seperti yang tadi anda katakan, Luis Figo, saya juga menonton film dokumenternya, soal kepindahannya. Saya juga menemui kesulitan ketika pindah, tapi saya itu pemain yang punya determinasi, punya keinginan untuk menang, dan ke mana pun saya pergi, saya juara,” imbuhnya.

2. Rumah Baru

Klok mengaku setelah memutuskan pindah ke Persib, ia seolah memiliki rumah baru dan tempat baru yang harus dihormati. Pun begitu, masih ada yang kerap mencacinya ketika tampil buruk.

“Hal lucunya adalah, setiap saya memainkan laga yang buruk atau hasil buruk, saya masih mendapat cacian dari orang-orang yang merasa saya khianati,” papar Klok.

 

Halaman:
1 2
      
