HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United Bidik 8 Pemain pada Bursa Transfer Musim Dingin 2026, Ada Rekan Cristiano Ronaldo di Timnas Portugal!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |10:02 WIB
Manchester United Bidik 8 Pemain pada Bursa Transfer Musim Dingin 2026, Ada Rekan Cristiano Ronaldo di Timnas Portugal!
Elliot Anderson masuk radar Manchester United. (Foto: Instagram/@elliotandersonn)
A
A
A

MANCHESTER United membidik 8 pemain sekaligus pada bursa transfer musim dingin 2026. Dari delapan pemain yang dibidik, minimal satu di antaranya dapat diamankan manajemen Manchester Merah.

Mengutip dari Sportbible, sebanyak delapan pemain yang dimaksud adalah Elliot Anderson (Nottingham Forest), Carlos Baleba (Brighton), Conor Gallagher (Atletico Madrid), Adam Wharton (Crystal Palace), Tyler Adams (Bournemouth), Joao Gomes (Wolverhampton Wanderers), James Garner (Everton) dan rekan setim Cristiano Ronaldo di Timnas Portugal, Ruben Neves (Al Hilal).

Melihat daftar di atas, seluruh pemain Incaran Manchester United beroperasi sebagai gelandang. Fakta ini menunjukan pelatih Manchester United Ruben Amorim membutuhkan tenaga tambahan di lini sentral.

1. Ketergantungan kepada Bruno Fernandes

Bruno Fernandes, pemain andalan Manchester United. (Foto: Premier League)
Bruno Fernandes, pemain andalan Manchester United. (Foto: Premier League)

Manchester United musim ini tergantung betul kepada sang kapten, Bruno Fernandes. Secara statistik, gelandang asal Portugal ini begitu menonjol. Dari 15 pertandingan Liga Inggris 2025-2026, Bruno Fernandes mencetak lima gol dan tujuh assist.

Ketika Bruno Fernandes absen dalam tiga laga terkini di Liga Inggris 2025-2026 karena cedera, performa Manchester United menurun. Dalam tiga laga terbaru, Manchester United hanya mendapatkan empat poin hasil kalah 1-2 dari Aston Villa, menang 1-0 atas Newcastle United serta ditahan Wolverhampton Wanderers 1-1.

2. Elliot Anderson Paling Cocok

Dari delapan nama di atas, Elliot Anderson paling cocok untuk menguatkan lini sentral Manchester United. Hal itu karena Manchester United membutuhkan gelandang yang tak hanya piawai mengatur serangan, tapi juga bisa diandalkan untuk mencetak gol dan assist.

 

