Bojan Hodak: Pemain Baru Persib Bandung Wajib Tembus Starting XI!

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, memastikan timnya tidak akan mengeluarkan banyak uang untuk mendatangkan pemain baru di bursa transfer paruh musim 2025-2026. Menurutnya, banyak faktor yang membuat Persib Bandung tidak harus mengeluarkan banyak uang untuk mendatangkan pemain baru tersebut. Salah satunya karena ia sudah memiliki cukup pemain meski telah mencoret Wiliam Marcilio.

“Saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa kami tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Jika memang ingin mendatangkan seseorang, maka kami harus mendatangkan seseorang yang benar-benar bisa bermain di starting eleven,” kata Bojan Hodak di Lapangan Pendamping Stadion GBLA, Selasa 30 Desember 2025.

Bojan Hodak tegaskan selektif dalam mendapatkan pemain baru untuk Persib Bandung. (Foto: Instagram/@persib)

1. Persib Bandung Dihadang Jadwal Padat

Persib Bandung mencatatkan 10 kemenangan dari 12 pertandingan terakhir, baik di Super League maupun AFC Champions League 2 2025-2026. Ia menilai, salah satu kekalahan dialami karena Persib Bandung dihadang jadwal padat.

“Kekalahan kami di Malut (United) tidak bisa dihindarkan karena jadwal. Dalam pertandingan di Singapura (Lion City Sailors FC), kami agak tidak beruntung karena banyak membuang peluang,” kata Bojan Hodak.

“Jadi sebenarnya, kami sudah bermain dengan bagus. Jadi kami juga tidak perlu untuk banyak mengeluarkan uang,” tegas juru taktik asal Kroasia ini.