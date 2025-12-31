Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak: Pemain Baru Persib Bandung Wajib Tembus Starting XI!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |16:05 WIB
Bojan Hodak: Pemain Baru Persib Bandung Wajib Tembus Starting XI!
Persib Bandung mencari pemain anyar untuk paruh kedua musim 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, memastikan timnya tidak akan mengeluarkan banyak uang untuk mendatangkan pemain baru di bursa transfer paruh musim 2025-2026. Menurutnya, banyak faktor yang membuat Persib Bandung tidak harus mengeluarkan banyak uang untuk mendatangkan pemain baru tersebut. Salah satunya karena ia sudah memiliki cukup pemain meski telah mencoret Wiliam Marcilio.

“Saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa kami tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Jika memang ingin mendatangkan seseorang, maka kami harus mendatangkan seseorang yang benar-benar bisa bermain di starting eleven,” kata Bojan Hodak di Lapangan Pendamping Stadion GBLA, Selasa 30 Desember 2025.

Bojan Hodak tegaskan selektif dalam mendapatkan pemain baru untuk Persib Bandung. (Foto: Instagram/@persib)
Bojan Hodak tegaskan selektif dalam mendapatkan pemain baru untuk Persib Bandung. (Foto: Instagram/@persib)

1. Persib Bandung Dihadang Jadwal Padat

Persib Bandung mencatatkan 10 kemenangan dari 12 pertandingan terakhir, baik di Super League maupun AFC Champions League 2 2025-2026. Ia menilai, salah satu kekalahan dialami karena Persib Bandung dihadang jadwal padat.

“Kekalahan kami di Malut (United) tidak bisa dihindarkan karena jadwal. Dalam pertandingan di Singapura (Lion City Sailors FC), kami agak tidak beruntung karena banyak membuang peluang,” kata Bojan Hodak.

“Jadi sebenarnya, kami sudah bermain dengan bagus. Jadi kami juga tidak perlu untuk banyak mengeluarkan uang,” tegas juru taktik asal Kroasia ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3192035/mees_hilgers-apIv_large.jpg
Drama Mees Hilgers vs FC Twente Segera Berakhir! Nasib Bek Timnas Indonesia Ditentukan Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/49/3191755/elkan_baggott_berpotensi_menggantikan_posisi_federico_barba_di_persib_bandung_ipswichtown-K3tW_large.jpg
Elkan Baggott Gantikan Federico Barba di Persib Bandung Setelah Dipinjamkan Ipswich Town?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/49/3190598/bojan_hodak_lepas_sejumlah_pemain_persib_bandung_pada_januari_2026_persibcoid-5RjZ_large.jpg
Respons Bojan Hodak soal Rumor 2 Pemain Indonesia Akan Tinggalkan Persib Bandung pada Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190020/jesse_lingard_masuk_radar_jdt_pada_bursa_transfer_musim_dingin_2026_jesselingard-a4fU_large.jpg
Bukan ke Persib Bandung, Jesse Lingard Merapat ke Raksasa Malaysia JDT!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661313/pelatih-timnas-futsal-indonesia-kecam-permainan-kasar-thailand-di-final-piala-aff-u16-2025-wjh.webp
Pelatih Timnas Futsal Indonesia Kecam Permainan Kasar Thailand di Final Piala AFF U-16 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/jay_idzes_kiri_dan_tarik_muharemovic_jadi_duet_s.jpg
Tarik Muharemovic Blak-blakan Soroti Kualitas Jay Idzes
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement