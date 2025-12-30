Tak Hanya Bantu Persija Jakarta Menang, Ada Kisah Menarik di Balik Gol Indah Jordi Amat ke Gawang Bhayangkara FC

JAKARTA – Bek Persija Jakarta, Jordi Amat, tak mampu menyembunyikan rasa bahagianya setelah berhasil melesakkan gol indah ke gawang Bhayangkara FC dalam laga tunda pekan ke-8 Super League 2025-2026. Pemain keturunan Spanyol tersebut mengaku sangat emosional karena gol tersebut lahir di momen yang sangat spesial, baik bagi perjalanan kariernya maupun kehidupan pribadinya.

Persija Jakarta sukses mengamankan poin penuh setelah membungkam Bhayangkara FC dengan skor telak 3-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin 29 Desember 2025 malam WIB. Gol tendangan roket yang dilepaskan Jordi pada menit ke-78 menjadi pelengkap kemenangan manis skuat berjuluk Macan Kemayoran tersebut di hadapan pendukung sendiri.

1. Kado Spesial untuk Kehamilan Istri Tercinta

Pemain berlabel Timnas Indonesia itu merasa sangat bersyukur bisa mencatatkan gol keduanya bersama Persija Jakarta. Bagi Jordi, gol tersebut memiliki makna mendalam karena bertepatan dengan momen istrinya yang sedang mengandung, sekaligus menjadi cara terbaik untuk menutup kalender tahun 2025 dengan kemenangan meyakinkan.

“Saya merasa sangat senang dengan gol saya. Itu adalah momen yang baik untuk mengakhiri tahun dengan gol yang bagus. Istri saya juga sedang hamil. Jadi gol saya gol yang sempurna, sangat senang,” kata Jordi usai laga melawan Bhayangkara FC, dikutip Selasa (30/12/2025).

Jordi Amat beraksi di laga Persija Jakarta vs Bhayangkara FC (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

2. Perubahan Taktik

Mengomentari jalannya laga, Jordi mengakui Bhayangkara FC sempat memberikan perlawanan sengit yang membuat Persija kesulitan mengembangkan permainan pada paruh pertama. Namun, Macan Kemayoran berhasil melakukan penyesuaian strategi setelah turun minum hingga akhirnya mampu mendominasi penguasaan bola dan menciptakan banyak peluang berbahaya.