Mauricio Souza Girang Bukan Main Bawa Persija Jakarta Menang di HUT Ke-97: Kami Kuat Sekali!

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, bereaksi usai berhasil membawa timnya meraih kemenangan di hari ulang tahun yang ke-97. Dia merasa girang bukan main bisa mempersembahkan hasil manis tersebut di haris spesial.

Menurut Souza, timnya sangat kuat apalagi jika bisa terus jaga fokus di pertandingan. Dalam laga semalam, Souza juga soroti kehadiran The Jakmania di stadion yang memberikan dampak positif untuk skuadnya.

1. Persija Jakarta Menang di Hari Spesial

Di hari spesialnya ini, Persija Jakarta menang 2-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat 28 November 2025 malam WIB. Dua gol kemenangan tim berjulukan Macan Kemayoran itu dicetak oleh Emaxwell Souza (77') dan Allano Lima (90+5').

Usai laga, Souza sangat puas dengan performa anak asuhnya. Menurutnya, para pemain Persija Jakarta tampil sangat baik dan kuat melawan PSIM Yogyakarta.

"Malam ini kami mampu konsisten mengincar gol, menekan lawan, dan mereka tidak punya ruang untuk gerak. Jadi sekali lagi Persija kalau fokus dalam pertandingan, kami kuat sekali," kata Souza dalam konferensi pers usai laga, Jumat 28 November 2025.