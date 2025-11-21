Dejan Antonic Harap Kemenangan Semen Padang atas Persijap Jepara Jadi Titik Balik Kebangkitan

PADANG – Pelatih Semen Padang, Dejan Antonic, mengaku lega setelah timnya sukses mengakhiri rentetan hasil buruk dengan menumbangkan Persijap Jepara. Antonic berharap kemenangan tipis 2-1 ini dapat menjadi momentum kebangkitan bagi Kabau Sirah –julukan Semen Padang– untuk menghadapi sisa pertandingan di Super League 2025-2026.

1. Puas Akhiri Delapan Kekalahan Beruntun

Semen Padang berhasil membungkam Persijap Jepara 2-1 dalam laga pekan ke-13 Super League 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Sumatera Barat, pada Kamis 20 November 2025. Dua gol krusial untuk Kabau Sirah dicatatkan oleh Pedro Matos (27’) dan Armando Oropa (66’), sementara gol balasan dari Laskar Kalinyamat –julukan Persijap Jepara– dicetak oleh Sudi Abdallah (44’).

Hasil ini otomatis mengakhiri catatan buruk Semen Padang yang sebelumnya menorehkan delapan kekalahan beruntun di liga. Antonic pun tak bisa menyembunyikan kelegaan dan kegembiraannya.

“Tentunya senang sekali. Sudah lama kita tidak merasakan kemenangan. Semoga saja ini menjadi awal untuk dapat sukses kedepannya karena masih ada banyak laga yang harus dijalani,” kata Antonic, dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Jumat (21/11/2025).

persijap jepara vs semen padang

2. Harapan Posisi Klasemen

Pelatih asal Serbia itu juga menyoroti jalannya pertandingan yang berlangsung sengit. Ia mengakui bahwa kedua tim bermain ngotot karena sama-sama ingin memperbaiki posisi di klasemen.