Meski Sempat Terganggu Genangan Air, Mauricio Souza Puas Persija Jakarta Menang 3-1 atas Persik Kediri

SOLO – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, mengungkapkan kepuasannya atas performa timnya yang berhasil membalikkan keadaan saat mengalahkan Persik Kediri. Souza juga menyoroti kondisi lapangan yang sempat tergenang air akibat hujan deras, yang dinilainya memengaruhi kualitas permainan.

1. Puas dengan Kualitas Permainan Tim

Persija Jakarta sukses menundukkan Persik Kediri dengan skor 3-1 dalam pertandingan pekan ke-13 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, pada Kamis 20m November 2025. Macan Kemayoran –julukan Persija– mampu membalas ketertinggalan setelah sempat tertinggal oleh gol Ezra Walian (42’).

Tiga gol kemenangan Persija dicetak oleh Eksel Runtukahu (60’), Maxwell (71’), dan Witan Sulaeman (78’). Meski pertandingan sempat terhenti selama satu jam, Souza tetap mengaku puas dengan penampilan agresif anak asuhnya baik di babak pertama maupun kedua.

“Kami lebih baik dari lawan sepanjang pertandingan,” ujar Souza, seperti dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Pelatih asal Brasil itu menegaskan dominasi Persija sudah terasa sejak awal. Jadi, ketika sempat tertinggal, Souza yakin timnya mampu bangkit.

Stadion Manahan sempat tergenang air sehingga laga Persija vs Persik sempat tertunda @persija_jkt

“Tapi, saya percaya kami dari menit awal sudah tampil lebih baik. Kami memang kemasukan gol, tapi kami tetap lebih baik di lapangan,” tambahnya.

2. Permainan Terganggu Genangan Air

Souza tidak menampik bahwa kondisi lapangan yang tergenang air setelah gol lawan tercipta menjadi hambatan besar. Hal ini sempat menjadi penyebab laga harus ditunda sementara waktu.