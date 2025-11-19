Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya vs Arema FC: Bajul Ijo Tak Mau Sepelekan Lawan di Derby Jatim

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |22:05 WIB
Persebaya Surabaya vs Arema FC: Bajul Ijo Tak Mau Sepelekan Lawan di Derby Jatim
Persebaya Surabaya kala berlaga. (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

PERSEBAYA Surabaya akan melawan Arema FC dalam lanjutan Super League 2025-2026. Duel bertajuk Derby Jawa Timur ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Sabtu 22 November 2025 pukul 15.30 WIB.

Jelang laga tersebut, Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- ogah remehkan lawan. Mereka pun persiapkan diri dengan matang.

Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/officialpersebaya)

1. Gempur Persiapan

Pelatih Persebaya, Eduardo Perez, mengatakan tim asuhannya terus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Hal itu dilakukan agar Persebaya meraih hasil maksimal, apalagi Arema FC tidak bisa disepelekan.

“Kami sedang mempersiapkan diri untuk lawan Arema dan melanjutkan rencana permainan untuk duel lawan Arema FC,” kata Eduardo Perez, dilansir dari laman I.League, Rabu (19/11/2025).

“Seperti biasa, saya sudah bilang, tidak hanya ada satu pemain. Arema punya skuat yang sangat bagus, pelatih yang sangat berpengalaman, dan kita tahu kita fokus pada satu pemain,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184880/marc_klok_ingin_persib_bandung_menang_atas_dewa_united_di_super_league_2025_2026_okezone-OkrM_large.jpg
Nick Kuipers dan Edo Febriansah Pulang ke Markas Persib Bandung, Marc Klok: Tak Ada yang Namanya Teman di Lapangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184848/persija_jakarta_vs_persik_kediri-kKp1_large.jpg
Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Persik Kediri: Gol Indah Ezra Walian Bawa Macan Putih Unggul 1-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184815/persijap_jepara_vs_semen_padang-sOED_large.jpg
Hasil Persijap Jepara vs Semen Padang di Super League 2025-2026: Diwarnai Kartu Merah, Kabau Sirah Menang Tipis 2-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184734/persib_bandung-JmMp_large.jpg
Krisis Pemain Jelang Laga Krusial: Persib Bandung Tanpa Tiga Pilar saat Jamu Dewa United
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646181/kombinasi-pemain-senior-dan-junior-bawa-mnc-tourism-indonesia-lolos-ke-semifinal-turnamen-basket-mnc-sports-competition-lkl.webp
Kombinasi Pemain Senior dan Junior Bawa MNC Tourism Indonesia Lolos ke Semifinal Turnamen Basket MNC Sports Competition
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/pssi.jpg
Alasan PSSI Rahasiakan 5 Nama Calon Pelatih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement