Setelah Rizky Ridho, Giliran Thom Haye Cetak Gol dari Tengah Lapangan di Sesi Latihan Persib Bandung!

SETELAH Rizky Ridho, giliran Thom Haye cetak gol dari tengah lapangan. Namun, momen itu tak terjadi dalam pertandingan resmi, melainkan pada sesi latihan Persib Bandung.

Aksinya tentu langsung mengundang decak kagum. Thom Haye langsung dapat tepuk tangan gemuruh dari rekan setimnya di Persib Bandung.

1. Thom Haye Cetak Gol dari Tengah Lapangan

Dilansir dari unggahan akun Tiktok Bandung Football, Sabtu (15/11/2025), Thom Haye terlihat fokus menjalani latihan bersama skuad Maung Bandung. Kala mendapat umpan di tengah lapangan, dia pun langsung menendang keras ke arah gawang.

Tak disangka, meski posisinya masih sangat jauh dari gawang, bola bisa langsung merangsek masuk ke gawang. Kiper terlihat tak bisa menjangkau bola yang melambung kencang ke gawangnya.

Aksi Thom Haye langsung mendapat tepuk tangan gemuruh dari rekan setimnya di Persib. Aksi lucu juga dilakukan Thom Haye setelah itu. Dia melakukan selebrasi dengan mengangkan kedua tangannya sembari berlutut dan menghadapkan kepala ke atas.

“Again and again, Prof,” tulis caption akun Tiktok Bandung Football.