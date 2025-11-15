Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Setelah Rizky Ridho, Giliran Thom Haye Cetak Gol dari Tengah Lapangan di Sesi Latihan Persib Bandung!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 15 November 2025 |16:52 WIB
Setelah Rizky Ridho, Giliran Thom Haye Cetak Gol dari Tengah Lapangan di Sesi Latihan Persib Bandung!
Thom Haye kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

SETELAH Rizky Ridho, giliran Thom Haye cetak gol dari tengah lapangan. Namun, momen itu tak terjadi dalam pertandingan resmi, melainkan pada sesi latihan Persib Bandung.

Aksinya tentu langsung mengundang decak kagum. Thom Haye langsung dapat tepuk tangan gemuruh dari rekan setimnya di Persib Bandung.

Thom Haye

1. Thom Haye Cetak Gol dari Tengah Lapangan

Dilansir dari unggahan akun Tiktok Bandung Football, Sabtu (15/11/2025), Thom Haye terlihat fokus menjalani latihan bersama skuad Maung Bandung. Kala mendapat umpan di tengah lapangan, dia pun langsung menendang keras ke arah gawang.

Tak disangka, meski posisinya masih sangat jauh dari gawang, bola bisa langsung merangsek masuk ke gawang. Kiper terlihat tak bisa menjangkau bola yang melambung kencang ke gawangnya.

Aksi Thom Haye langsung mendapat tepuk tangan gemuruh dari rekan setimnya di Persib. Aksi lucu juga dilakukan Thom Haye setelah itu. Dia melakukan selebrasi dengan mengangkan kedua tangannya sembari berlutut dan menghadapkan kepala ke atas.

“Again and again, Prof,” tulis caption akun Tiktok Bandung Football.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184815/persijap_jepara_vs_semen_padang-sOED_large.jpg
Hasil Persijap Jepara vs Semen Padang di Super League 2025-2026: Diwarnai Kartu Merah, Kabau Sirah Menang Tipis 2-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184734/persib_bandung-JmMp_large.jpg
Krisis Pemain Jelang Laga Krusial: Persib Bandung Tanpa Tiga Pilar saat Jamu Dewa United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184656/beckham_putra_siap_antar_persib_bandung_menang_atas_dewa_united_persibcoid-DA4U_large.jpg
Misi Balas Dendam Persib Bandung atas Dewa United, Beckham Putra: Wajib Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/49/3184508/ong_kim_swee_girang_betul_laga_persija_jakarta_vs_persik_kediri_dimainkan_di_solo-tiOG_large.jpg
Ong Kim Swee Girang Laga Persija Jakarta vs Persik Kediri Dimainkan di Solo
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/49/1646357/las-vegas-grand-prix-2025-siap-digelar-ini-jadwal-streaming-f1-di-vision-zpr.webp
Las Vegas Grand Prix 2025 Siap Digelar! Ini Jadwal Streaming F1 di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/eks_dirut_persiba_balikpapan_catur_adi_dituntut_h.jpg
Mantan Direktur Persiba Balikpapan Dituntut Hukuman Mati karena Kasus Narkotika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement