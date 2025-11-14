Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persib Bandung vs Dewa United, Beckham Putra: Siap Balas Musim Lalu

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |03:14 WIB
Jelang Persib Bandung vs Dewa United, Beckham Putra: Siap Balas Musim Lalu
Beckham Putra masih teringat buruknya rekor pertemuan Persib Bandung melawan Dewa United pada musim lalu (Foto: Persib Bandung)
BANDUNG – Beckham Putra masih teringat buruknya rekor pertemuan Persib Bandung melawan Dewa United pada musim lalu. Maka dari itu, ia siap balas dendam saat berjumpa di pekan ke-12 Super League 2025-2026.

Laga Persib Bandung vs Dewa United itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, 21 November 2025. Maung Bandung datang dengan kepercayaan diri tinggi.

1. Ternoda

Persib Bandung vs Dewa United. (Foto: Instagram/dewaunitedfc)

Persib belum terkalahkan dalam enam laga terakhir di semua kompetisi. Tentunya, Beckham tak mau rentetan positif itu ternoda. Ia mengingatkan Pangeran Biru harus melanjutkan catatan positif.

"Kami harus menjaga ritme ini karena tidak mudah juga," kata Beckham dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Jumat (14/11/2025).

"Karena setelah enam pertandingan tidak menerima kekalahan, ini menjadi catatan bagus buat tim untuk menghadapi Dewa United," sambung pemain berusia 24 tahun itu. 

 

