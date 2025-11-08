Advertisement
LIGA INDONESIA

Ong Kim Swee Bantah Didekati Klub Malaysia, Fokus Tangani Persik Kediri

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |01:15 WIB
Ong Kim Swee Bantah Didekati Klub Malaysia, Fokus Tangani Persik Kediri
Ong Kim Swee membantah tengah didekati Terengganu FC (Foto: Instagram/@persikfcofficial)
ONG Kim Swee membantah tengah didekati Terengganu FC. Ia menegaskan fokusnya saat ini adalah menangani Persik Kediri di Super League 2025-2026 dan tak ada komunikasi dengan siapa pun.

Sekadar informasi, Datuk Ong sedang menjalani musim keduanya di Indonesia. Kini, juru taktik asal Malaysia itu membesut Persik setelah musim lalu sukses menyelamatkan Persis Solo dari degradasi. 

1. Pulang Kampung

Ong Kim Swee foto persis solo

Belum ada setengah musim bersama Macan Penuh, Ong sudah dilaporkan bakal pulang kampung karena dikaitkan dengan Terengganu FC. Pasalnya, tim berjuluk The Turtles itu sedang tidak dalam performa terbaik di bawah komando Badrul Afzan Razali. 

Ong cukup terkejut mendengar rumor tersebut. Eks pelatih Timnas Malaysia itu mengaku ini adalah pertama kalinya mendengar kabar tersebut. 

“Belum, tidak ada komunikasi apa pun (dengan manajemen Terengganu). Ini pertama kali saya dengar,” kata Ong, dilansir dari Makan Bola, Sabtu (8/11/2025).  

2. Buka Komunikasi

Pelatih berusia 54 tahun itu menegaskan sama sekali belum membuka komunikasi dengan pihak mana pun. Apabila nantinya dihadapkan dengan situasi seperti itu, Ong memastikan akan memberi tahu manajemen Persik terlebih dahulu. 

 

Telusuri berita bola lainnya
