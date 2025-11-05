Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Raih 3 Kemenangan Beruntun di Super League 2025-2026, Persija Jakarta Justru Makin Waspada

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |02:01 WIB
Raih 3 Kemenangan Beruntun di Super League 2025-2026, Persija Jakarta Justru Makin Waspada
Dua pemain Persija Jakarta, Allano Lima dan Emaxwell Souza. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA Persija Jakarta tengah menunjukkan performa apik di Super League 2025-2026 setelah sukses mencatatkan tiga kemenangan beruntun. Meskipun demikian, pemain Macan Kemayoran, Emaxwell Souza, meminta rekan-rekannya untuk tetap waspada dan rendah hati.

Emaxwell Souza mengingatkan bahwa kompetisi masih panjang dan persaingan di kasta teratas sepak bola Tanah Air akan selalu ketat. Karena itulah, ia berharap Persija tetap waspada, apalagi timnya memang baru memainkan 10 laga.

1. Tak Boleh Cepat Puas

Kemenangan terbaru Persija didapat saat mereka menundukkan PSBS Biak dengan skor meyakinkan 3-1. Laga tersebut berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada 31 Oktober 2025.

Emaxwell Souza menegaskan capaian positif ini tidak boleh membuat tim besar kepala. Menurutnya, Persija harus tampil baik dalam setiap pertandingan agar dapat mempertahankan tren kemenangan dan menjaga posisi di klasemen.

"Kami harus tetap rendah hati dan berusaha maksimal di setiap pertandingan," kata Emaxwell Souza, dilansir dari laman Persija, Rabu (5/11/2025).

Persija Jakarta vs PSBS Biak
Persija Jakarta vs PSBS Biak

Pemain asal Brasil itu menekankan jika Persija ingin merayakan posisi puncak, satu-satunya jalan adalah terus bekerja keras dan meningkatkan kualitas tim.

"Jika ingin merayakan posisi puncak, satu-satunya jalan adalah terus bekerja keras,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184848/persija_jakarta_vs_persik_kediri-kKp1_large.jpg
Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Persik Kediri: Gol Indah Ezra Walian Bawa Macan Putih Unggul 1-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184815/persijap_jepara_vs_semen_padang-sOED_large.jpg
Hasil Persijap Jepara vs Semen Padang di Super League 2025-2026: Diwarnai Kartu Merah, Kabau Sirah Menang Tipis 2-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184734/persib_bandung-JmMp_large.jpg
Krisis Pemain Jelang Laga Krusial: Persib Bandung Tanpa Tiga Pilar saat Jamu Dewa United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184656/beckham_putra_siap_antar_persib_bandung_menang_atas_dewa_united_persibcoid-DA4U_large.jpg
Misi Balas Dendam Persib Bandung atas Dewa United, Beckham Putra: Wajib Menang!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646181/kombinasi-pemain-senior-dan-junior-bawa-mnc-tourism-indonesia-lolos-ke-semifinal-turnamen-basket-mnc-sports-competition-lkl.webp
Kombinasi Pemain Senior dan Junior Bawa MNC Tourism Indonesia Lolos ke Semifinal Turnamen Basket MNC Sports Competition
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/tunggal_putra_indonesia_alwi_farhan.jpg
Alwi Farhan Bongkar Kunci Kemenangan atas Prannoy di 16 Besar Australian Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement