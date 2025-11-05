Raih 3 Kemenangan Beruntun di Super League 2025-2026, Persija Jakarta Justru Makin Waspada

Dua pemain Persija Jakarta, Allano Lima dan Emaxwell Souza. (Foto: Instagram/persija)

JAKARTA – Persija Jakarta tengah menunjukkan performa apik di Super League 2025-2026 setelah sukses mencatatkan tiga kemenangan beruntun. Meskipun demikian, pemain Macan Kemayoran, Emaxwell Souza, meminta rekan-rekannya untuk tetap waspada dan rendah hati.

Emaxwell Souza mengingatkan bahwa kompetisi masih panjang dan persaingan di kasta teratas sepak bola Tanah Air akan selalu ketat. Karena itulah, ia berharap Persija tetap waspada, apalagi timnya memang baru memainkan 10 laga.

1. Tak Boleh Cepat Puas

Kemenangan terbaru Persija didapat saat mereka menundukkan PSBS Biak dengan skor meyakinkan 3-1. Laga tersebut berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada 31 Oktober 2025.

Emaxwell Souza menegaskan capaian positif ini tidak boleh membuat tim besar kepala. Menurutnya, Persija harus tampil baik dalam setiap pertandingan agar dapat mempertahankan tren kemenangan dan menjaga posisi di klasemen.

"Kami harus tetap rendah hati dan berusaha maksimal di setiap pertandingan," kata Emaxwell Souza, dilansir dari laman Persija, Rabu (5/11/2025).

Persija Jakarta vs PSBS Biak

Pemain asal Brasil itu menekankan jika Persija ingin merayakan posisi puncak, satu-satunya jalan adalah terus bekerja keras dan meningkatkan kualitas tim.

"Jika ingin merayakan posisi puncak, satu-satunya jalan adalah terus bekerja keras,” ucapnya.