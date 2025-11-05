2 Legenda Manchester United yang Dianugerahi Gelar Ksatria dari Kerajaan Inggris, Nomor 1 David Beckham!

Berikut dua legenda Manchester United yang dianugerahi gelar ksatria dari Kerajaan Inggris termasuk Sir Bobby Charlton (Foto: X/@ManUtd)

BERIKUT dua legenda Manchester United yang dianugerahi gelar ksatria dari Kerajaan Inggris. Salah satunya adalah David Beckham!

Gelar ksatria adalah bentuk penghormatan Kerajaan Inggris untuk warganya. Mereka berhak dipanggil ‘Sir’ begitu selesai menjalani prosesi yang dilakukan langsung oleh raja atau ratu.

Hingga kini, ada dua legenda Manchester United yang pernah dianugerahi gelar bergengsi tersebut. Tidak sembarangan tokoh, termasuk dari dunia olahraga, yang bisa mendapat penghargaan itu.

Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

2 Legenda Manchester United yang Dianugerahi Gelar Ksatria dari Kerajaan Inggris

1. David Beckham

Pria berusia 50 tahun ini baru saja dianugerahi gelar ksatria pada Selasa 4 November 2025. Beckham ditahbiskan menjadi Sir David Robert Joseph Beckham oleh Raja Charles III.

Penganugerahan tersebut merupakan pengakuan atas kontribusinya selama ini di dunia sepakbola. Beckham tak hanya berprestasi tapi juga menjelma sebagai ikon dunia sejak dekade 1990-an.

Bersama Man United, Becks –sapaan akrabnya- meraih sejumlah gelar seperti Liga Inggris dan Liga Champions. Pergi dari Old Trafford pada musim panas 2003, pria asal London ini tetap menjadi idola bagi penggemar Iblis Merah.