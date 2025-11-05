Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

2 Legenda Manchester United yang Dianugerahi Gelar Ksatria dari Kerajaan Inggris, Nomor 1 David Beckham!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |22:09 WIB
2 Legenda Manchester United yang Dianugerahi Gelar Ksatria dari Kerajaan Inggris, Nomor 1 David Beckham!
Berikut dua legenda Manchester United yang dianugerahi gelar ksatria dari Kerajaan Inggris termasuk Sir Bobby Charlton (Foto: X/@ManUtd)
A
A
A

BERIKUT dua legenda Manchester United yang dianugerahi gelar ksatria dari Kerajaan Inggris. Salah satunya adalah David Beckham!

Gelar ksatria adalah bentuk penghormatan Kerajaan Inggris untuk warganya. Mereka berhak dipanggil ‘Sir’ begitu selesai menjalani prosesi yang dilakukan langsung oleh raja atau ratu.

Uskup Agung Canterbury Justin Welby menyematkan Mahkota St. Edwards di kepala Raja Charles III dalam upacara penobatan di Westminster Abbey, London, 6 Mei 2023. (Foto: Reuters)

Hingga kini, ada dua legenda Manchester United yang pernah dianugerahi gelar bergengsi tersebut. Tidak sembarangan tokoh, termasuk dari dunia olahraga, yang bisa mendapat penghargaan itu.

Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

2 Legenda Manchester United yang Dianugerahi Gelar Ksatria dari Kerajaan Inggris

1. David Beckham

David Beckham give me sport

Pria berusia 50 tahun ini baru saja dianugerahi gelar ksatria pada Selasa 4 November 2025. Beckham ditahbiskan menjadi Sir David Robert Joseph Beckham oleh Raja Charles III.

Penganugerahan tersebut merupakan pengakuan atas kontribusinya selama ini di dunia sepakbola. Beckham tak hanya berprestasi tapi juga menjelma sebagai ikon dunia sejak dekade 1990-an.

Bersama Man United, Becks –sapaan akrabnya- meraih sejumlah gelar seperti Liga Inggris dan Liga Champions. Pergi dari Old Trafford pada musim panas 2003, pria asal London ini tetap menjadi idola bagi penggemar Iblis Merah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/45/3184690/gabriel_han_willhoft_king-kYMy_large.jpg
Pemain Keturunan Indonesia Gabriel Han Willhoft-King Bosan di Manchester City U-21, Pilih Pensiun sebagai Pesepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/45/3182514/manchester_city_vs_liverpool-1y46_large.jpg
Reaksi Arne Slot Terkejut Lihat Liverpool Babak Belur Dihajar Manchester City 0-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/45/3182505/simak_hasil_hasil_liga_inggris_2025_2026-muKU_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Aston Villa vs Bournemouth 4-0, Brentford Hantam Newcastle United 3-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/45/3182471/berikut_lima_fakta_jelang_manchester_city_vs_liverpool_di_liga_inggris_2025_2026-GxiK_large.jpg
5 Fakta Jelang Manchester City vs Liverpool di Liga Inggris 2025-2026: The Reds Superior
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646181/kombinasi-pemain-senior-dan-junior-bawa-mnc-tourism-indonesia-lolos-ke-semifinal-turnamen-basket-mnc-sports-competition-lkl.webp
Kombinasi Pemain Senior dan Junior Bawa MNC Tourism Indonesia Lolos ke Semifinal Turnamen Basket MNC Sports Competition
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/kevin_diks.jpg
Kevin Diks Blak-blakan Ungkap Rasa Jadi Pemain Indonesia Pertama di Liga Jerman
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement