5 Pemain Top Manchester United yang Berpotensi Gagal Tampil di Piala Dunia 2026, Nomor 1 Baru Jadi Pahlawan Setan Merah!

LIMA pemain top Manchester United yang berpotensi gagal tampil di Piala Dunia 2026 menarik diulas. Salah satunya baru jadi pahlawan Setan Merah -julukan Man United.

Manchester United kini curi perhatian besar. Pasalnya, mereka berhasil bangkit setelah terseok-seok di awal musim.

Bahkan, Man United dalam tren positif saat ini karena sukses menang 3 laga beruntun. Setan Merah berhasil kalahkan Sunderland (2-0), Liverpool (2-1), dan Brighton & Hove Albion (4-2).

Di tengah kesuksesan ini, sejumlah pemain Man United sayangnya berpotensi tak bisa ikut mentas di Piala Dunia 2026. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi, mulai dari performa kala main bersama klub hingga nasib tim nasionalnya yang tengah terancam. Lantas, siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain Top Manchester United yang Berpotensi Gagal Tampil di Piala Dunia 2026:

1. Bryan Mbeumo

Salah satu pemain top Manchester United yang berpotensi gagal tampil di Piala Dunia 2026 adalah Bryan Mbeumo. Namanya tengah ramai disorot karena Bryan Mbeumo baru saja jadi pahlawan kemenangan Man United saat hadapi Brighton. Sebab, dia sukses cetak 2 gol dalam laga tersebut.

Meski sedang on fire di klub, Bryan Mbeumo sayangnya malah terancam tak bisa tampil di Piala Dunia 2026. Pasalnya, tim nasionalnya, yakni Timnas Kamerun, posisinya masih belum aman untuk lolos ke Piala Dunia 2026.

Kamerun masih berjuang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona CAF. Mereka harus lanjutkan perjuangan ke babak kedua kualifikasi karena hanya bisa finis di posisi kedua pada klasemen akhir Grup D babak pertama dengan 19 poin.

Kamerun kalah saing dengan Cape Verde yang finis di puncak klasemen dengan 24 angka. Alhasil, Cape Verde bahkan sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Tentunya, kans Kamerun lolos masih terbuka. Namun, semuanya bergantung pada penampilan Mbeumo dkk.

2. Matthijs de Ligt

Kemudian, ada Matthijs de Ligt. Pemain asal Belanda ini juga terancam, tetapi bukan karena nasib tim nasionalnya.

De Ligt terus tersisih dari skuad Timnas Belanda karena tidak dilirik sang pelatih, Ronald Koeman. Padahal, performanya di Man United sebenarnya cukup menjanjikan. Jika ingin bisa main di Piala Dunia 2026, De Ligt perlu benar-benar tampil gacor demi bangkitkan lagi kepercayaan pelatih.