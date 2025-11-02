Hasil Liga Inggris 2025-2026: Burnley vs Arsenal 0-2, Manchester United Ditahan Nottingham Forest 2-2

Simak hasil Liga Inggris 2025-2026 malam ini termasuk Arsenal yang menang 2-0 atas Burnley (Foto: X/@premierleague)

HASIL Liga Inggris 2025-2026 yang digelar Sabtu (1/11/2025) malam WIB sudah diketahui. Arsenal berhasil menang 2-0 atas Burnley sementara Manchester United ditahan Nottingham Forest 2-2.

Lima pertandingan pekan ke-10 Liga Inggris 2025-2026 digelar serentak. Selain dua laga di atas, ada pula Brighton & Hove Albion vs Leeds United, Fulham vs Wolverhampton Wanderers, serta Crystal Palace vs Brentford.

1. Arsenal Menang Lagi

Declan Rice sumbang gol di laga Burnley vs Arsenal (Foto: X/@Arsenal)

Arsenal melanjutkan tren positif di Liga Inggris 2025-2026. Bertandang ke Stadion Turf Moor, The Gunners menang meyakinkan dengan skor 2-0.

Dua gol Arsenal dicetak oleh Viktor Gyokeres (14’) dan Declan Rice (35’). Dengan hasil itu, mereka semakin kukuh di puncak bermodal 25 poin dari 10 pertandingan yang sudah dilakoni.

Lalu, Brighton & Hove Albion vs Leeds United serta Fulham vs Wolverhampton Wanderers sama-sama berakhir 3-0. Kemenangan berhasil didapatkan oleh tuan rumah.

Hasil positif juga kembali dicetak Crystal Palace. Menjamu Brentford, The Eagles menang dengan skor 2-0 berkat gol Jean-Philippe Mateta (30’) dan bunuh diri Nathan Collins (51’).