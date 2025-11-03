Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil AC Milan vs AS Roma di Liga Italia 2025-2026: Menang 1-0, Rossoneri Salip Il Lupi!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |05:26 WIB
Hasil AC Milan vs AS Roma di Liga Italia 2025-2026: Menang 1-0, <i>Rossoneri</i> Salip <i>Il Lupi</i>!
AC Milan menang 1-0 atas AS Roma dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026! (Foto: AC Milan)
A
A
A

MILAN – Hasil AC Milan vs AS Roma di Liga Italia 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion San Siro, Milan, Italia, Senin (3/11/2025) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Rossoneri.

Gol tunggal Milan dicetak Strahinja Pavlovic (39’). Berkat kemenangan itu, Il Diavolo Rosso menyalip Roma di papan klasemen Liga Italia 2025-2026 meski memiliki poin yang sama yakni 21.

Strahinja Pavlovic cetak gol kemenangan di laga AC Milan vs AS Roma (Foto: X/@SerieA_EN)
Strahinja Pavlovic cetak gol kemenangan di laga AC Milan vs AS Roma (Foto: X/@SerieA_EN)

Jalannya Pertandingan

Kendati bertindak sebagai tamu, Roma tampil lebih dominan. Mereka mendominasi penguasaan bola hingga 61% berbanding 39% milik Milan. Namun, tuan rumah bermain efektif.

Hal itu membuat jalannya laga malah jadi terbuka. Jual beli serangan terjadi di mana kedua kesebelasan sama-sama mencatatkan 16 percobaan ke gawang!

Baru satu menit, Roma sudah mengancam kala tembakan Bryan Cristante menyamping. Lalu, menit ke-10 gantian sundulan Evan Ndicka yang belum merepotkan Mike Maignan karena meleset dari target.

Menit 15, kiper berpaspor Prancis itu menyelamatkan gawangnya usai menepis sepakan akurat Wesley Franca. Selang lima menit, pemain asal Brasil tersebut mengancam lagi dan kembali diamankan Maignan.

Milan perlahan bisa mengembangkan permainan. Berawal dari serangan balik, umpan tarik Rafael Leao bisa diselesaikan dengan manis oleh Pavlovic di menit ke-39. Skor 1-0 bertahan hingga rehat.

 

Halaman:
1 2
      
