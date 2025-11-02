Julio Cesar Ungkap Kunci Sukses Kemenangan Persib Bandung atas Bali United

GIANYAR - Bek asing Persib Bandung, Julio Cesar, menegaskan kemenangan tipis 1-0 timnya atas Bali United adalah buah dari kerja keras kolektif seluruh pemain. Kemenangan yang diraih pada lanjutan Super League 2025-2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Sabtu, 1 November 2025, ini menjadi kemenangan kelima beruntun yang dicatatkan Persib tanpa kebobolan.

Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Andrew Jung pada menit ke-84. Kemenangan ini memperpanjang catatan impresif Persib yang sebelumnya juga meraih clean sheet saat melawan Bangkok United (2-0), PSBS Biak (3-0), Selangor FC (2-0), dan Persis Solo (2-0).

1. Catatan Lima Clean Sheet Beruntun yang Membanggakan

Julio Cesar, yang berposisi sebagai bek, menyatakan kebanggaannya atas clean sheet yang kembali dicatatkan tim. Ia menegaskan bahwa hasil itu adalah bukti kerja keras seluruh skuad.

"Sekali lagi, kami bisa clean sheet. Kami bekerja dengan keras. Meraih kemenangan dengan catatan clean sheet itu sangat bagus bagi bek," kata pemain asal Brasil ini pada konferensi pers, dikutip Minggu (2/11/2025).

Bali United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

"Tapi, seluruh anggota tim juga bekerja bersama untuk meraih hasil ini," tambahnya.

2. Kemenangan Tingkatkan Mentalitas dan Kepercayaan Diri Tim

Pemain belakang ini mengatakan bahwa kemenangan tersebut sangat penting bagi Skuad Maung Bandung –julukan Persib– terutama dalam membangun mentalitas juara dan kepercayaan diri mengarungi kompetisi kasta teratas di Indonesia.