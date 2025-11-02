Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Rebut Kemenangan Penting atas Bali United, Bojan Hodak Akui Kartu Merah Jadi Faktor Penentu

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |09:57 WIB
Persib Bandung Rebut Kemenangan Penting atas Bali United, Bojan Hodak Akui Kartu Merah Jadi Faktor Penentu
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

GIANYAR - Persib Bandung berhasil meraih kemenangan penting atas Bali United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengakui keberhasilan timnya meraih kemenangan tipis 1-0 tersebut tidak lepas dari keuntungan yang didapatkan setelah hukuman kartu merah diberikan kepada Serdadu Tridatu –julukan Bali United.

Persib Bandung menang tipis 1-0 saat bertandang ke markas Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Sabtu 1 November 2025 malam WIB. Satu-satunya gol kemenangan Pangeran Biru dicetak lewat sundulan Andrew Jung di menit ke-84.

1.  Kartu Merah Bali United Ubah Keseimbangan Laga

Pangeran Biru –julukan Persib Bandung– harus berjuang ekstra keras untuk menjebol pertahanan rapat Bali United. Gol kemenangan baru tercipta setelah Bali United terpaksa bermain dengan sepuluh pemain pada menit ke-66, menyusul dikeluarkannya Mirza Mustafic yang diganjar kartu merah.

Bojan Hodak mengakui bahwa sebelum insiden tersebut, jalannya pertandingan masih berimbang. Namun, keunggulan jumlah pemain menjadi kunci pemecah kebuntuan.

Bali United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)
Bali United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

"Hingga babak kedua permainan masih 50:50,” kata Hodak, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Sabtu (1/11/2025)

 “Setelah Bali United dapat kartu merah, kami bisa memanfaatkannya dengan menciptakan banyak peluang dan akhirnya menjadi gol,” tambahnya.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
