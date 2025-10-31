Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Resmi Latih PSM Makassar, Tomas Trucha Pamer Pernah Orbitkan Patrik Schick

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 31 Oktober 2025 |01:01 WIB
Resmi Latih PSM Makassar, Tomas Trucha Pamer Pernah Orbitkan Patrik Schick
Pelatih PSM Makassar, Tomas Trucha. (Foto: Instagram/psm_makassar)
A
A
A

MAKASSARPSM Makassar resmi menunjuk pelatih asal Republik Ceko, Tomas Trucha, sebagai juru taktik anyar mereka untuk mengarungi Super League 2025-2026. Dalam perkenalan resminya, Trucha memamerkan pengalamannya dalam mengembangkan potensi pemain muda, termasuk klaim pernah mengorbitkan striker bintang Bayer Leverkusen, Patrik Schick.

1. Visi Pengembangan Pemain Muda

Juku Eja -julukan PSM Makassar- memperkenalkan Trucha secara resmi pada Selasa 28 Oktober 2025 kemarin. Pelatih berusia 54 tahun itu datang menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Bernardo Tavares.

Trucha datang dengan pengalaman kepelatihan yang beragam, termasuk di Asia Tenggara. Ia pernah menangani klub Liga Malaysia, yakni Penang dan Kelantan United, dari tahun 2020 hingga 2023. Klub terakhirnya adalah AFC Leopards, klub asal Kenya.

Kini, Trucha mencoba pengalaman baru di Indonesia dengan bergabung bersama PSM Makassar. Ia mengungkapkan alasan menerima pinangan Juku Eja adalah karena adanya kesamaan visi dan misi, terutama berkaitan dengan mengembangkan potensi pemain muda klub.

"Ketika saya berbicara dengan manajemen sebelum menerima tawaran ini, mereka menjelaskan bahwa proyek klub ini adalah untuk mengangkat posisi tim dan mempromosikan pemain-pemain muda. Itu hal yang sangat menarik bagi saya," kata Trucha, dalam keterangan resmi PSM Makassar, dikutip Jumat (31/10/2025).

2. Bukti Kualitas: Kisah Patrik Schick

Patrik Schick @WhoScored
Patrik Schick @WhoScored

Trucha kemudian memamerkan salah satu pemain hasil polesannya, yaitu pemain Bayer Leverkusen, Patrik Schick. Ia pernah membantu bomber Timnas Republik Ceko itu saat berada di Bohemians Praha 1905, klub kompetisi kasta tertinggi di negaranya.

"Saya suka bekerja dengan pemain muda. Salah satu contohnya Patrik Schick, saat berusia 19 tahun tidak diterima di Sparta Praha," tutur Trucha.

 

Halaman:
1 2
      
