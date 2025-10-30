Tim Receveur Tak Gentar Hadapi Thom Haye di Laga Bali United vs Persib Bandung

Tim Receveur mengaku tidak gentar adu tangkas dengan Thom Haye di lini tengah (Foto: Bali United)

GIANYAR – Gelandang Bali United, Tim Receveur, antusias bertemu Persib Bandung yang diperkuat Thom Haye. Ia pun tak gentar akan berduel di lini tengah dengan mantan rekan setimnya di Almere City FC tersebut.

Bali United akan bersua Persib Bandung dalam lanjutan pekan ke-10 Super League 2025-2026. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Sabtu 1 November 2025.

1. Kenal Pribadi

Laga tersebut akan menjadi pertemuan dua mantan pemain Almere City. Receveur dan Haye akan kembali berjumpa sebagai lawan. Keduanya diketahui pernah satu tim pada musim 2024-2026.

"Secara pribadi saya mengenal dia (Thom Haye) orang yang baik dan saya pikir dia pemain sepakbola yang memiliki kualitas," tutur Receveur dilansir dari laman resmi Bali United, Kamis (30/10/2025).

"Dia datang dari kompetisi Belanda untuk bermain di sini dan saya pikir kualitas Liga Indonesia juga semakin berkembang. Tapi hari Sabtu kami akan menjadi lawan di lapangan,” sambung pria asal Belanda itu.