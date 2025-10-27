Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bali United Gagal Kalahkan Persita Tangerang, Kadek Agung Fokus Tatap Laga Kontra Persib Bandung

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |22:01 WIB
Bali United Gagal Kalahkan Persita Tangerang, Kadek Agung Fokus Tatap Laga Kontra Persib Bandung
Bali United siap lawan Persib Bandung di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
A
A
A

GIANYAR - Pemain Bali United, Kadek Agung Widnyana Putra, mengungkapkan hasil imbang tanpa gol melawan Persita Tangerang pekan lalu jauh dari harapan tim. Menyikapi hasil tersebut, Serdadu Tridatu kini langsung mengalihkan fokus dan menargetkan kemenangan saat menjamu lawan berat, Persib Bandung, dalam lanjutan Super League 2025-2026.

Pertandingan krusial Bali United vs Persib itu akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta pada Sabtu 1 November 2025.

1. Evaluasi Hasil Imbang Melawan Persita

Bali United hanya mampu bermain imbang 0-0 saat menjamu Persita di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, pada Sabtu 25 Oktober 2025. Hasil ini membuat Kadek Agung mengakui timnya harus segera berbenah untuk bisa meraih hasil yang lebih maksimal di pertandingan-pertandingan berikutnya.

"Ini akan menjadi catatan untuk saya perbaiki di latihan agar pertandingan berikutnya meraih hasil maksimal," kata Kadek, dilansir dari laman resmi Bali United, Senin (27/10/2025).

Bali United vs Persita Tangerang
Bali United vs Persita Tangerang

Gelandang berusia 27 tahun itu mengakui bahwa Persita memberikan perlawanan yang sangat ketat sepanjang 90 menit pertandingan, membuat Bali United kesulitan mencetak gol. Ia memastikan bahwa seluruh pemain sudah bekerja keras, namun harus menerima hasil imbang yang kurang memuaskan.

“Saya rasa semua pemain sudah bekerja keras di pertandingan untuk meraih tiga poin kemenangan tetapi hasil imbang harus kami terima," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
