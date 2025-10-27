Hasil Persib Bandung vs Persis Solo di Super League 2025-2026: Menang 2-0, Pangeran Biru Rebut 3 Poin Penting

BANDUNG – Persib Bandung merebut tiga poin penting atas Persis Solo di pekan ke-10 Super League 2025-2026, pada Senin (27/10/2025) malam WIB. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), tim asuhan Bojan Hodak itu tepatnya menang dengan skor 2-0.

Dua gol Persib dicetak oleh Luciano Guaycochea (12’) dan Uiliam Barros (49’). Dengan kemenangan itu, Persib naik ke peringkat kelima di klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan 16 poin, yang aman kini hanya beda satu angka saja dengan Persija Jakarta yang berada di posisi kedua.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib Bandung langsung tampil percaya diri di hadapan pendukung sendiri sejak menit awal, menekan pertahanan Laskar Sambernyawa. Upaya agresif ini membuahkan hasil cepat.

Persib berhasil unggul lebih dahulu melalui gol yang dicetak oleh Luciano Guaychocea pada menit ke-12. Namun, drama terjadi saat Luciano Guaychocea, sang pencetak gol, harus meninggalkan lapangan lebih cepat.

Luciano diganjar kartu merah oleh wasit pada menit ke-27, memaksa Persib bermain dengan sepuluh pemain di sisa waktu babak pertama. Meskipun unggul jumlah pemain, Persis Solo tampak kesulitan memanfaatkan situasi tersebut.

Tim tamu belum mampu membalas ketertinggalan hingga jeda. Sampai akhir babak pertama, skor tetap 1-0 untuk keunggulan sementara Persib.

Persib Bandung vs Persis Solo. (Foto: Instagram/persib)

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, meskipun kekurangan satu pemain, Skuad Maung Bandung justru berhasil menambah keunggulan mereka. Gol kedua Persib dicetak oleh Uilliam Barros pada menit ke-49. Gol ini memperlebar jarak menjadi 2-0.

Persib tetap mampu mendominasi jalannya permainan atas Persis. Pertahanan disiplin yang diterapkan tim asuhan Bojan Hodak membuat Laskar Sambernyawa mengalami kebuntuan total dalam mencetak gol. Upaya serangan dari Persis Solo selalu berhasil dipatahkan.