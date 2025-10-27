Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Breaking News: Juventus Resmi Pecat Pelatih Igor Tudor

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |20:49 WIB
Breaking News: Juventus Resmi Pecat Pelatih Igor Tudor
Juventus Resmi Pecat pelatih Igor Tudor. (Foto: Instagram/juventus)
A
A
A

TURIN Juventus resmi memecat Igor Tudor dari pelatih kepala. Kepemimpinan pelatih asal Kroasia itu resmi berakhir menyusul serangkaian hasil buruk Juventus dalam beberapa pertandingan terakhir, terutama setelah Bianconeri –julukan Juventus– menelan tiga kekalahan beruntun dan gagal meraih kemenangan dalam delapan pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Dengan dipecatnya Tudor, maka untuk sementara waktu tim utama Juventus akan ditangani oleh pelatih, Massimo Brambilla. Keputusan pemecatan ini diumumkan secara resmi oleh Juventus melalui pernyataan resmi yang dirilis pada Senin (27/10/2025).

1. Penyebab Pemecatan

Karier Igor Tudor, yang baru menggantikan Thiago Motta pada Maret 2025, berjalan singkat dan berakhir dengan hasil mengecewakan. Selama bertugas, pelatih Kroasia ini mencatatkan 10 kemenangan dari 24 pertandingan yang ia pimpin.

Namun, performa tim menurun drastis belakangan ini. Juventus tercatat belum pernah meraih kemenangan sejak terakhir kali mengalahkan Inter Milan 4-3 pada 13 September 2025 lalu di Allianz Stadium.

Situasi semakin kritis karena selain menelan tiga kekalahan berturut-turut, Bianconeri juga gagal mencetak gol dalam empat pertandingan terakhir. Rentetan hasil negatif ini membuat Juventus terperosok di klasemen sementara Serie A. Hingga pekan kedelapan, Juventus hanya mengumpulkan 12 poin dan berada di posisi kedelapan.

Igor Tudor. (Foto: UEFA)
Igor Tudor. (Foto: UEFA)

2. Brambilla Ambil Alih Kursi Pelatih Sementara

Dalam pernyataan resminya, Juventus mengumumkan bahwa tim utama untuk sementara waktu akan dipercayakan kepada pelatih Massimiliano Brambilla. Brambilla akan memimpin latihan tim dan mendampingi skuad pada pertandingan Liga Italia 2025-2026 melawan Udinese di Allianz Stadium pada 30 Oktober 2025.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Juventus Igor Tudor Liga Italia
