Terancam Dipecat Usai Juventus Kalah 0-1 dari Lazio, Igor Tudor Kalem

MASA depan pelatih Juventus, Igor Tudor, jadi sorotan usai Juventus kalah 0-1 dari Lazio dalam laga lanjutan Liga Italia 2025-2026. Mendapati hal ini, Igor Tudor pun angkat bicara.

Dia mengakui Juventus tengah berada dalam situasi yang buruk. Tetapi, Tudor ogah pikirkan masa depannya di Juventus. Dia tak risau dengan ancaman pemecatan yang menghantuinya.

1. Juventus Kalah

Ya, pil pahit harus ditelan Juventus kala tandang ke markas Lazio, yakni Stadion Olimpico, pada Senin (27/10/2025) dini hari WIB. Mereka kalah tipis 0-1.

Ialah Toma Basic yang jadi pahlawan kemenangan Lazio. Golnya tercipta cepat kala pertandingan baru berjalan sembilan menit.

Kekalahan ini menambah rentetan pil pahit Juventus. Ini adalah kekalahan ketiga Juventus secara beruntun di berbagai ajang.

2. Reaksi Tudor

Tudor tegaskan tidak senang dengan hasil ini. Dia pun beberkan penyebab Juventus gagal mendulang poin di markas Lazio.

“Ini momen yang buruk, momen yang sulit, kita harus tetap bersatu dan bekerja sama,” ujar Tudor, dikutip dari Football Italia, Senin (27/10/2025).

“Ada kekecewaan, karena saya pikir kita sudah mempersiapkannya dengan benar, tetapi kita selalu kekurangan sesuatu. Kita sampai di kotak penalti dan kemudian tidak memasukkan bola ke gawang,” lanjutnya.

“Kita juga terus mengingatkan diri sendiri untuk tidak membuat kesalahan, tetapi selalu ada kesalahan, dan kita kalah. Kita merasa sangat buruk, tetapi kita harus tetap bersatu,” jelas Tudor.

“Kita semua bertanggung jawab. Kita harus berusaha lebih baik dan tetap bersatu, kita punya pertandingan lagi dalam beberapa hari, saya pikir kemenangan akan membawa kita ke jalur yang benar,” sambungnya.

“Akan jadi masalah jika kita butuh empat striker untuk mencetak gol dan 10 gelandang untuk bertahan. Akan jadi masalah jika seseorang selalu membuat kesalahan. Seperti yang sudah saya katakan, tidak perlu dibuat-buat, kita akan segera bermain lagi dan harus tetap fokus,” tutur Tudor.