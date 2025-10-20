Jadwal Liga Champions 2025-2026 di Matchday Ketiga: Real Madrid vs Juventus, hingga Arsenal vs Atletico Madrid!

JADWAL Liga Champions 2025-2026 di matchday ketiga menarik diulas. Sejumlah laga seru siap tersaji, di antaranya mempertemukan Real Madrid vs Juventus, hingga Arsenal vs Atletico Madrid.

Ya, ajang Liga Champions 2025-2026 berlanjut tengah pekan ini. Total 18 pertandingan seru siap digelar mulai Selasa, 21 Oktober 2025 hingga Kamis, 23 Oktober 2025.

1. Real Madrid vs Juventus

Salah satu laga seru yang akan tersaji mempertemukan Real Madrid vs Juventus. Laga ini akan digelar di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, pada Kamis, 23 Oktober 2025 pukul 02.00 WIB.

Madrid dalam tren positif jelang laga itu. Sebab, dalam dua laga sebelumnya yang telah dilakoni, mereka sukses sapu bersih kemenangan.

Kemenangan pertama didapat atas Marseille dengan skor 2-1. Lalu, Kylian Mbappe cs pesta gol ke gawang Kairat dengan kemenangan besar 5-0.

Tak ayal, Madrid akan difavoritkan menang. Apalagi, Juventus beda nasib dengan Real Madrid. Mereka belum pernah menang di dua laga awal Liga Champions.

Juventus ditahan imbang Borussia Dortmund di laga pembuka dengan skor 4-4. Kemudian, mereka juga diimbangi Villarreal 2-2 pada 2 Oktober 2025.

Juventus pun terpuruk di urutan ke-23 dengan koleksi poin hanya 2 angka. Akankah Juventus bisa bangkit di markas Real Madrid? Menarik menantikan laga ini.

2. Arsenal vs Atletico Madrid

Kemudian, ada duel Arsenal vs Atletico Madrid. Laga ini akan digelar di Stadion Emirates, London, pada Rabu, 22 Oktober 2025 pukul 02.00 WIB.

Arsenal kini menduduki posisi kelima di klasemen sementara Liga Champions 2025-2026. Mereka mengemas 4 poin usai sapu bersih kemenangan di 2 laga yang sudah dilakoni.

Di laga melawan Athletic Bilbao dan Olympiacos, Arsenal menang dengan skor sama, yakni 2-0. Akankah Arsenal lanjutkan tren kemenangannya?

Kans itu terbuka bagi Arsenal karena Atletico Madrid juga tampil inkonsisten saat ini. Mereka mengemas 1 kemenangan dan 1 kekalahan di Liga Champions 2025-2026.

Atletico buka perjalanan di Liga Champions dengan kalah tipis 2-3 dari Liverpool. Tapi kemudian, mereka bangkit dengan membantai Eintracht Frankfurt 5-1 di matchday kedua.