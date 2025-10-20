Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal Liga Champions 2025-2026 di Matchday Ketiga: Real Madrid vs Juventus, hingga Arsenal vs Atletico Madrid!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |17:19 WIB
Jadwal Liga Champions 2025-2026 di Matchday Ketiga: Real Madrid vs Juventus, hingga Arsenal vs Atletico Madrid!
Real Madrid kala berlaga. (Foto: Real Madrid)
A
A
A

JADWAL Liga Champions 2025-2026 di matchday ketiga menarik diulas. Sejumlah laga seru siap tersaji, di antaranya mempertemukan Real Madrid vs Juventus, hingga Arsenal vs Atletico Madrid.

Ya, ajang Liga Champions 2025-2026 berlanjut tengah pekan ini. Total 18 pertandingan seru siap digelar mulai Selasa, 21 Oktober 2025 hingga Kamis, 23 Oktober 2025.

1. Real Madrid vs Juventus

Real Madrid menang 3-1 atas Villarreal di Liga Spanyol 2025-2026

Salah satu laga seru yang akan tersaji mempertemukan Real Madrid vs Juventus. Laga ini akan digelar di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, pada Kamis, 23 Oktober 2025 pukul 02.00 WIB.

Madrid dalam tren positif jelang laga itu. Sebab, dalam dua laga sebelumnya yang telah dilakoni, mereka sukses sapu bersih kemenangan.

Kemenangan pertama didapat atas Marseille dengan skor 2-1. Lalu, Kylian Mbappe cs pesta gol ke gawang Kairat dengan kemenangan besar 5-0.

Tak ayal, Madrid akan difavoritkan menang. Apalagi, Juventus beda nasib dengan Real Madrid. Mereka belum pernah menang di dua laga awal Liga Champions.

Juventus ditahan imbang Borussia Dortmund di laga pembuka dengan skor 4-4. Kemudian, mereka juga diimbangi Villarreal 2-2 pada 2 Oktober 2025.

Juventus pun terpuruk di urutan ke-23 dengan koleksi poin hanya 2 angka. Akankah Juventus bisa bangkit di markas Real Madrid? Menarik menantikan laga ini.

2. Arsenal vs Atletico Madrid

Arsenal vs West Ham. (Foto: Instagram/arsenal)

Kemudian, ada duel Arsenal vs Atletico Madrid. Laga ini akan digelar di Stadion Emirates, London, pada Rabu, 22 Oktober 2025 pukul 02.00 WIB.

Arsenal kini menduduki posisi kelima di klasemen sementara Liga Champions 2025-2026. Mereka mengemas 4 poin usai sapu bersih kemenangan di 2 laga yang sudah dilakoni.

Di laga melawan Athletic Bilbao dan Olympiacos, Arsenal menang dengan skor sama, yakni 2-0. Akankah Arsenal lanjutkan tren kemenangannya?

Kans itu terbuka bagi Arsenal karena Atletico Madrid juga tampil inkonsisten saat ini. Mereka mengemas 1 kemenangan dan 1 kekalahan di Liga Champions 2025-2026.

Atletico buka perjalanan di Liga Champions dengan kalah tipis 2-3 dari Liverpool. Tapi kemudian, mereka bangkit dengan membantai Eintracht Frankfurt 5-1 di matchday kedua.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/261/3181657/hasil_club_brugge_vs_barcelona_di_liga_champions_2025_2026_fcbarcelona-rzwL_large.jpg
Hasil Liga Champions 2025-2026 Semalam: Barcelona Nyaris Kalah dari Club Brugge, Manchester City Hajar Dortmund 4-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/261/3181547/sebuah_keputusan_kontroversial_mewarnai_kemenangan_liverpool_1_0_atas_real_madrid_di_liga_champions_2025_2026-y4kK_large.jpg
Keputusan Kontroversial Warnai Kemenangan Liverpool 1-0 atas Real Madrid di Liga Champions 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/261/3181435/slavia_praha_vs_arsenal-tgND_large.jpg
Klasemen Liga Champions 2025-2026 di Matchday Keempat: Arsenal dan Bayern Munich Kukuh di Puncak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/261/3181423/liverpool_vs_real_madrid-ko0M_large.jpg
Hasil Liga Champions 2025-2026 Semalam: Liverpool Menang 1-0 atas Real Madrid, PSG Tumbang 1-2 dari Bayern Munich
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/11/1646349/link-live-streaming-bundesliga-borussia-dortmund-vs-stuttgart-tayang-di-vision-znu.webp
Link Live Streaming Bundesliga: Borussia Dortmund vs Stuttgart Tayang di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/26/pembalap_red_bull_ktm_tech_3_maverick_vinales.jpg
Maverick Vinales Minta Bantuan Jorge Lorenzo, KTM Langsung Bergerak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement