Klasemen Liga Champions 2025-2026 di Matchday Kedua: Barcelona Terpental dari 15 Besar, PSG dan Arsenal Ramaikan Puncak Klasemen

KLASEMEN Liga Champions 2025-2026 di matchday kedua telah berakhir pada Kamis (2/10/2025) dini hari WIB tadi. Hasilnya Bayern Munich, Real Madrid, Paris Saint-Germain (PSG), Inter Milan, dan Arsenal berada di papan atas klasemen, sementara Barcelona justru terpental dari 15 besar.

Ya, setidaknya ada ennam tim berhasil menyapu bersih dua kemenangan awal, menempati posisi teratas klasemen sementara Liga Champions 2025-2026. Dari dua laga awal itu, sorotan tajam mengarah pada raksasa Spanyol, Barcelona, yang harus rela terlempar dari 15 besar menyusul kekalahan dramatis di kandang sendiri.

1. Drama Menit Akhir Guncang Matchday 2

Sejumlah pertandingan di matchday kedua menyajikan akhir yang mendebarkan. PSG menjadi pusat perhatian saat bertandang ke markas Barcelona.

Sempat tertinggal oleh gol Ferran Torres, PSG berhasil menyamakan kedudukan lewat Senny Mayulu. Pertandingan seolah akan berakhir imbang, namun Goncalo Ramos mencetak gol kemenangan di menit ke-90, memastikan kemenangan 2-1 bagi tim Prancis tersebut.

Kemenangan ini menempatkan PSG di posisi ketiga klasemen dengan 6 poin, unggul selisih gol dari Arsenal dan Qarabag yang juga memiliki poin yang sama.

Hasil Kairat Almaty vs Real Madrid @realmadriden

Sementara itu, Arsenal melanjutkan start impresif mereka dengan menundukkan perlawanan alot Olympiakos 2-0. Gol dari Gabriel Martinelli dan penalti menit akhir dari Bukayo Saka mengamankan poin penuh.

Performa gemilang juga ditunjukkan oleh juara bertahan, Real Madrid, dan Bayern Munich. Kylian Mbappe mencetak hat-trick yang memukau saat Madrid menggilas Kairat Almaty 5-0. Tak mau kalah, Harry Kane juga mengantongi dua gol dalam kemenangan telak 5-1 Bayern atas Pafos, memastikan kedua tim raksasa ini juga menduduki peringkat teratas dengan 6 poin penuh.